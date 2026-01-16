Σοβαρές καταγγελίες για οικονομικές απαιτήσεις από τις οικογένειες διαδηλωτών που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν φέρνει στο φως το BBC. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το βρετανικό μέσο, οι ιρανικές Αρχές φέρονται να ζητούν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στους συγγενείς τους για ταφή.

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν στη περσική έκδοση του BBC ότι σοροί διαδηλωτών κρατούνται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αρνούνται την παράδοσή τους εάν δεν καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά από τις οικογένειες.

Την ίδια ώρα, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.435 νεκρούς, μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, οικογένεια από την πόλη Ραστ, στο βόρειο Ιράν, δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν περίπου 5.000 δολάρια για να παραδώσουν τη σορό συγγενικού τους προσώπου. Όπως ανέφεραν, το πτώμα κρατούνταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον άλλες 70 σορούς διαδηλωτών.

Αντίστοιχη καταγγελία έγινε και από οικογένεια στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την αφήγησή τους στο BBC, όταν πήγαν να παραλάβουν τη σορό του γιου τους, Κούρδου εποχικού εργάτη οικοδομών, ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να καταβάλουν περίπου 7.000 δολάρια. Μη μπορώντας να ανταποκριθούν, αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς το σώμα του παιδιού τους, καθώς ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Νοσηλευτές καλούν συγγενείς να σπεύσουν να παραλάβουν σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το BBC, υπάλληλοι νοσοκομείων ειδοποιούν τηλεφωνικά συγγενείς, προειδοποιώντας τους να σπεύσουν να παραλάβουν τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρήματα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας, της οποίας τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Όπως αναφέρθηκε, έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί μόνο όταν δέχθηκε τηλεφώνημα στις 9 Ιανουαρίου από νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο τη συμβούλεψε να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα μετέβη στο νοσοκομείο με τα δύο παιδιά της, φόρτωσε τη σορό στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος και οδήγησε επί επτά ώρες μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα τους, στο δυτικό Ιράν, για να τον θάψει. «Καθόμουν στο πίσω μέρος του αγροτικού και έκλαιγα πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου ήταν μπροστά», ανέφερε, σύμφωνα με συγγενή της που ζει στο Λονδίνο.

Χωρίς χρέωση αν δηλώσουν πως ο νεκρός συγγενής ήταν μέλος των Μπασίτζ

Το περσικό BBC έχει επίσης λάβει αναφορές ότι υπάλληλοι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζαχρά στην Τεχεράνη ενημερώνουν οικογένειες πως αν δηλώσουν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, τότε η σορός θα παραδοθεί χωρίς χρέωση. «Μας ζήτησαν να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε το σώμα ως μάρτυρα. Δεν δεχθήκαμε», ανέφερε συγγενής θύματος σε μήνυμά του στο BBC.

Σε άλλη περίπτωση στην Τεχεράνη, πηγή δήλωσε στο BBC ότι αρκετές οικογένειες εισέβαλαν σε νεκροτομείο από φόβο ότι οι αρχές θα κρατούσαν ή θα έθαβαν τις σορούς χωρίς τη γνώση τους. Όπως ανέφερε, οι οικογένειες άνοιξαν με τη βία την πόρτα, ανέσυραν τις σορούς από ασθενοφόρα και τις φύλαξαν επί ώρες στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου, μέχρι να βρουν ιδιωτικά ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους.

Η πλήρης εικόνα των γεγονότων παραμένει θολή λόγω της διακοπής του διαδικτύου και των επικοινωνιών, ενώ διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα. Το ιρανικό καθεστώς δεν επιτρέπει στο BBC και σε άλλα διεθνή μέσα να πραγματοποιούν επιτόπιο ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), από την έναρξη των ταραχών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.435 διαδηλωτές, ανάμεσά τους 13 παιδιά, καθώς και 153 άτομα που συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας ή την κυβέρνηση. Παράλληλα, έχουν συλληφθεί 18.470 διαδηλωτές, ενώ οι συλλήψεις ακτιβιστών, δικηγόρων και απλών πολιτών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

protothema.gr