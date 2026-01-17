Με χιούμορ αλλά και εμφανή αιχμή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μιμούμενος τη γαλλική προφορά του κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των αναφορών του στις προσπάθειες εξίσωσης των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ με εκείνες άλλων χωρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε τηλεφώνημα που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν, εξηγώντας ότι η συζήτηση αφορούσε τις τιμές των φαρμάκων και τη διαφορά που πληρώνουν οι Αμερικανοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Για να αποδώσει τα λεγόμενα του Γάλλου Προέδρου, ο Τραμπ υιοθέτησε γαλλική προφορά, λέγοντας ότι ο Μακρόν του απάντησε: «Ναι, Ντόναλντ, Ντόναλντ. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του: «Δεν πρόκειται να σου αρέσει αυτή η κλήση. Θα πρέπει να αυξήσεις τις τιμές των φαρμάκων σου». Μιμούμενος εκ νέου τη φωνή του Μακρόν, ανέφερε ότι εκείνος απάντησε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα το κάνω αυτό».

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι τον Μάιο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή του μοντέλου «ρήτρα πλέον ευνοούμενου κράτους» στις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ και δήλωσε ότι ξεκαθάρισε στον Μακρόν πως, αν η Γαλλία δεν πληρώνει περισσότερα για τα φαρμακευτικά προϊόντα, θα αντιμετωπίσει δασμούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Του είπα: “Εμανουέλ, εμείς πληρώνουμε 13 φορές περισσότερα – όχι 13%, 13 φορές περισσότερα – από εσάς για αυτόν τον λογαριασμό”. Παρέθεσα κάποια νούμερα που είναι τρελά. Ξέρετε για ποια νούμερα μιλάω».

Συνεχίζοντας την αφήγησή του, δήλωσε ότι είπε στον Γάλλο πρόεδρο: «Να η ιστορία, Εμανουέλ. Αν δεν το κάνεις, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα, κρασιά, σαμπάνιες και ό,τι άλλο εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μακρόν υποχώρησε άμεσα, λέγοντας – πάντα σύμφωνα με την αφήγηση του Αμερικανού προέδρου –: «Ντόναλντ, θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό για σένα. Θα ήταν μεγάλη τιμή να το κάνω». Όπως πρόσθεσε, «έτσι ξεκίνησε και μετά πήγα από χώρα σε χώρα».

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι τρέφει θετικά αισθήματα για τον Γάλλο πρόεδρο, λέγοντας: «Μου αρέσει πολύ. Ελπίζω να ακούει, γιατί δεν το πιστεύει αυτό, αλλά όντως μου αρέσει. Είναι καλός άνθρωπος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε διηγηθεί την ίδια ιστορία, χρησιμοποιώντας γαλλική προφορά, και κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Ρεπουμπλικανών της Βουλής στις 6 Ιανουαρίου. Πριν ξεκινήσει το περιστατικό, είπε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τη γαλλική προφορά». Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε, ο Μακρόν του είπε τότε: «Ντόναλντ, έχουμε συμφωνία. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μου κατά 200% ή όσο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ μόνο μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι έθεσε στη Γαλλία το δίλημμα είτε να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις είτε να αντιμετωπίσει δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της σαμπάνιας και του κρασιού.

Δύο ημέρες αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τες ότι «αποδεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες» και ότι «απομακρύνονται σταδιακά από ορισμένους συμμάχους τους». Σε ομιλία του προς πρέσβεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη, αλλά σταδιακά απομακρύνονται από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από διεθνείς κανόνες που μέχρι πρόσφατα προωθούσαν».

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι πολυμερείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά» .

