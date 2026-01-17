Δραματικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ αποσπάται από τα ιμάντα ανάρτησης και πέφτει στο έδαφος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς από δεύτερο ελικόπτερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Η επιχείρηση διάσωσης του ελικοπτέρου που εξελίχθηκε σε ατύχημα

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), το μικρότερο ελικόπτερο τύπου Yanshuf (UH-60 Black Hawk) είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού υπέστη ζημιές εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων.

WATCH: Israeli helicopter crashes while it was being airlifted. pic.twitter.com/3EISe6ONmJ January 16, 2026

Για την ανάκτησή του, επιστρατεύτηκε ένα βαρύ μεταφορικό ελικόπτερο Yasur (CH-53 Sea Stallion), το οποίο θα το μετέφερε με ιμάντα εξωτερικής ανάρτησης.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο, οι ιμάντες ανάρτησης φέρεται να παρουσίασαν αστοχία, με αποτέλεσμα το Yanshuf να αποκολληθεί και να πέσει ανεξέλεγκτα στο έδαφος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν το ελικόπτερο να κάνει απότομη βουτιά πριν συντριβεί στο έδαφος.

WILD FOOTAGE 🔴



Fresh video shows a damaged Israeli Air Force UH 60 Black Hawk going down during transport near Gush Etzion (close to Jerusalem) pic.twitter.com/abJ4L3M398 January 16, 2026

Περιορισμένες ζημιές – Καμία απώλεια ζωής

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, οι ζημιές στο ελικόπτερο κρίνονται περιορισμένες, καθώς αποκολλήθηκε μόνο το ουραίο τμήμα, ενώ το κυρίως σώμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των πληρωμάτων ούτε στο έδαφος, παρότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν η αποκόλληση του ελικοπτέρου οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνική βλάβη ή αν το πλήρωμα του Yasur προχώρησε σκόπιμα σε απόρριψη του φορτίου, προκειμένου να αποφευχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος.

Επικίνδυνες αλλά κρίσιμες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αερομεταφοράς με ιμάντες ανάρτησης θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές και υψηλού ρίσκου, καθώς απαιτούν απόλυτη ισορροπία μεταξύ βάρους, σταθερότητας και πτητικών παραμέτρων. Το ελικόπτερο CH-53 Sea Stallion αποτελεί διαχρονικά βασική πλατφόρμα τέτοιων αποστολών, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 4,37 τόνων σε απόσταση 200 χλμ., ακόμη και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Το περιστατικό στο Ισραήλ αναδεικνύει τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια ασφαλείας τέτοιων επιχειρήσεων, ακόμη και για έμπειρες και τεχνολογικά προηγμένες αεροπορίες.

