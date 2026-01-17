Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρνου έξω από καφετέρια σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης με δράστη έναν 15χρονο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία, λίγα δευτερόλεπτα αφού ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε ένα χτύπημα από μαχαίρι με αποτέλεσμα αρχικά να τρεκλίσει και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος.

Maalesef koruyamadık.

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki saldırganlar tarafından katledilmesine ilişkin görüntüler.#AtlasÇağlayan pic.twitter.com/AVJdVPvYB1 January 16, 2026

Σύμφωνα με τον 15χρονο δράστη όλα συνέβησαν επειδή ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε προς το μέρος του.

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά το έγκλημα, «όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι».

Μετά το μαχαίρωμα, φίλοι του ανήλικου δράστη του είπαν να τους δώσει το φονικό όργανο το οποίο πέταξε στο έδαφος όπου το βρήκαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον δράστη, το 17χρονο θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».

Ο Τσαγκλαγιάν μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες» είπε η μητέρα του 17χρονου η οποία περιέγραψε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έμαθε το τραγικό νέο από τον δίδυμο αδελφό του Άτλας που την πήρε τηλέφωνο και της είπε «μαμά, ο αδελφός μου… Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε». «Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα» πρόσθεσε η χαροκαμένη μάνα.

