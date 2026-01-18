Αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο προκαλεί πρόταση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποκαλύφθηκε μέσω ξένων δημοσιευμάτων και αφορά τη δημιουργία νέας διεθνούς οργάνωσης με την ονομασία Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης), προβλέποντας ότι τα κράτη που επιδιώκουν μόνιμη συμμετοχή θα πρέπει να καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως οικονομική συνεισφορά.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού κάθε χώρα μέλος θα έχει θητεία μέχρι τρία χρόνια, εάν δεν καταβάλει το ποσό του 1 δισ. δολαρίων εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του Συμβουλίου. Η τριετής αυτή θητεία μπορεί να ανανεωθεί μόνο με την έγκριση του προέδρου του οργανισμού — ρόλο που σύμφωνα με τα άρθρα του σχεδίου θα έχει ο ίδιος ο Τραμπ.

Η λογική πίσω από την πρόταση, κατά τα ξένα δημοσιεύματα, είναι να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία και το έργο του νέου αυτού θεσμού, που αρχικά συνδέεται με την ειρήνευση και ανοικοδόμηση στη Γάζα αλλά ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές συγκρούσεων. Η ίδια η ονομασία και το περιεχόμενο του charter αφήνουν περιθώρια για ευρύτερο ρόλο πέραν της Μέσης Ανατολής.

Η κίνηση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κρίσιμα σχόλια τονίζουν ότι η πρόταση μοιάζει με προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου διεθνούς οργανισμού, ακόμη και ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ, με «εισιτήριο» βασισμένο σε χρηματοδοτική συνεισφορά και με κεντρικό ρόλο για τις ΗΠΑ.

Κύρια σημεία της πρότασης

Κάθε χώρα που θέλει μόνιμη συμμετοχή θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον $1 δισ. για χρηματοδότηση εντός του πρώτου έτους.

Χωρίς τη συνεισφορά αυτή, οι χώρες έχουν μόνο τριετή θητεία, και αυτή υπό την έγκριση του προέδρου.

Ο Τραμπ προβλέπεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση και τη λειτουργία του συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σφραγίδων και κανονισμών λειτουργίας.

Ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι πιθανοί συμμετέχοντες έχουν λάβει προσκλήσεις, αλλά υπάρχει ήδη αντιπαράθεση για το οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο της πρότασης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ορισμένα από τα δημοσιεύματα παραπλανητικά, λέγοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το ποσό ή την υποχρεωτικότητα του «εισιτηρίου», αλλά το προσχέδιο του καταστατικού που αναφέρουν πολλές πηγές είναι αυτό που κυκλοφορεί ευρέως στα διεθνή ΜΜΕ.

