«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμφωνήσουν και θα καταλάβουν ότι πρέπει να βρίσκονται υπό την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών

Της απόφασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι η Γροιλανδία να γίνει αμερικανικό έδαφος υπεραμύνθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτηρίζοντας πολύ αδύναμη την Ευρώπη.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενισχυμένη ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ» σημείωσε σε συνέντευξή του στο NBC την Κυριακή.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εμφανίστηκε βέβαιος ότι δεν θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ε.Ε. που επετεύχθη πέρσι. «Πρώτα απ ‘όλα, η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και μια έκτακτη δράση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία» σημείωσε.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, επανέλαβε τα επιχειρήματα των ΗΠΑ για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην Αρκτική και αναφέρθηκε στα σχέδια του Τραμπ για μια πυραυλική ασπίδα, σημειώνοντας ότι το νησί πρέπει να περάσει στις ΗΠΑ.

Σχολιάζοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υπονοούν πως μια κίνηση των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, ο Μπέσεντ σημείωσε ότι πρόκειται για «μια λανθασμένη επιλογή». «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμφωνήσουν και θα καταλάβουν ότι πρέπει να βρίσκονται υπό την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ», σημείωσε.

naftemporiki.gr