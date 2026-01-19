Για χρόνια ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σύντροφός του Γκισλέιν Μάξγουελ φέρονται να «παρουσίαζαν» τη Ρίνα Ο, τότε φοιτήτρια σε σχολή καλών τεχνών, σε άνδρες του στενού τους κύκλου, εντάσσοντάς την στο δίκτυο εκμετάλλευσης που είχε στήσει ο καταδικασμένος παιδόφιλος.

Οι δύο συνένοχοι παρέσυραν την 21χρονη Ο στο δίκτυο της σεξουαλικής κακοποίησης με το δέλεαρ των σπουδών σε καλό πανεπιστήμιο, γράφει ο Guardian.

Πάνω από 20 χρόνια από τότε, η Ο, που σήμερα είναι καλλιτέχνιδα στη Νέα Υόρκη, είναι ένα από τα θύματα που μιλούν για τις μεθοδεύσεις του Έπσταϊν για να παρασύρει στο κύκλωμά του νέες γυναίκες.

Η Ρίνα γνώρισε τον Έπσταϊν το 2000 μέσω της Λίζα Φίλιπς, η οποία επίσης ήταν ένα από τα πολλά θύματα του δισεκατομμυριούχου με τις ισχυρές διασυνδέσεις.

«Είσαι πραγματικά ταλαντούχα. Νομίζω ότι πρέπει να πας στο σχολείο»», θυμάται η Ρίνα για όσα της έλεγε ο Έπσταϊν. «Μου εξήγησε ότι ήταν φιλάνθρωπος, γνωστός σε πολλούς ανθρώπους, ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, και ότι είχε στείλει πολλούς νέους στο πανεπιστήμιο, συχνά παιδιά γυναικών με τις οποίες είχε πάει σχολείο. Τον πίστεψα απόλυτα».

Της είπε ακόμη ότι χρειαζόταν πτυχίο καλών τεχνών για να τα καταφέρει στον κόσμο της τέχνης. Για αυτό και της πρόσφερε μια υποτροφία στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης «χωρίς όρους», όπως ισχυρίστηκε. Στην πραγματικότητα «έθεσε πολλούς όρους» και «όταν δεν έκανα όλα όσα ήθελε, μου την αφαίρεσε».

Η Ρίνα Ο ήταν για περίπου δύο χρόνια παγιδευμένη στο κύκλωμα του Έπσταϊν. Σήμερα είναι μια από τις γυναίκες που λένε πώς τις βοηθούσε να εγγραφούν σε μεγάλα πανεπιστήμια -κάποιες φορές μάλιστα πλήρωνε και τα δίδακτρα- προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή του πάνω τους.

Ο δισεκατομμυριούχος έβαζε στο στόχαστρο ωραίες νεαρές γυναίκες, που αργότερα προμήθευε στον κύκλο του για να καταλήξουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμα και βιασμού.

Αυτή η βοήθεια για τις σπουδές ήταν, κατά κάποιο τρόπο, η οφειλή τους προς τον ίδιο, αλλά και ένας λόγος για να μην αναφέρουν κάτι στις Αρχές. Φρόντιζε μάλιστα να υπενθυμίζει στα θύματα ότι χάρη σε αυτόν και μόνο σε αυτόν μπήκαν στο πανεπιστήμιο.

Υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες ήταν ακόμη ανήλικη, για τις οποίες κανόνισε την εισαγωγή σε πανεπιστημιακή σχολή ή την υποτροφία, ενώ πλήρωσε και για τα δίδακτρα.

Οι διασυνδέσεις του Έπσταϊν με κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ ή το MIT, έγιναν γνωστές σε όλο τους το εύρος μόνο μετά τον θάνατό του το 2019. Η καταδίκη του για αδίκημα σεξουαλικής φύσης που αφορούσε ανήλικο το 2008 δεν στάθηκε ικανή να διακόψει αυτές τις σχέσεις.

Σήμερα η Ρίνα Ο λέει ότι ο Έπσταϊν «ήθελε να συλλέγει αυτούς τους ανθρώπους για να μπορεί να τους έχει στην “ιδιοκτησία” του. Είχε αυτή την εμμονή με την ιδιοκτησία. Για τον Έπσταϊν τίποτα δεν ήταν δωρεάν»,

