Νέα, αδημοσίευτα πλάνα δείχνουν τον Εμανουέλ Μακρόν να καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ από το Κίεβο τα χαράματα της 10ης Μαΐου, για να τον ενημερώσει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συμφωνήσει στους όρους 30ήμερης εκεχειρία με τη Ρωσία υπό ευρωπαϊκή αιγίδα και παρακολούθηση των ΗΠΑ.

Στο βίντεο, που γυρίστηκε για ένα ντοκιμαντέρ της France Télévisions, ο Macron ζητάει συγγνώμη για την ώρα του τηλεφωνήματος λέγοντας:

Macron : "Donald, je sais qu’il est très tôt ce matin pour vous…"



Séquence inédite filmée dans les coulisses diplomatiques européennes à Kiev le 10 mai 2025.



👉 « La guerre, Donald Trump et nous » mardi 20 janvier sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf et France 2. pic.twitter.com/KOq8QEnKEH January 16, 2026

«Nτόναλντ, ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς για σένα. Συγγνώμη, που σου τηλεφωνώ τώρα», πριν εξηγήσει ότι ο Ζελένσκι αποδέχτηκε τη συμφωνία.

Ο Τραμπ φαίνεται ενθουσιασμένος:

«Το δέχτηκε όλο αυτό; Οκ, καλό, Νόμπελ Ειρήνης για αυτό”, απαντάει, αναφερόμενος στο βραβείο που συχνά είχε εκφράσει ότι θα ήθελε να κερδίσει. Λίγο αργότερα, επαινεί τον Μακρόν – προσφιλή του στόχο το τελευταίο διάστημα – λέγοντας: «Είσαι ο καλύτερος».

Σύντομη ελπίδα και γρήγορη διάψευση

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, οι ελπίδες για εκεχειρία διαψεύστηκαν.

Ο Βλαντίμρ Πούτιν απέρριψε τη συμφωνία και πρότεινε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με την Ουκρανία στις 16 Μαΐου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς την παρουσία των δύο προέδρων, με τη Ρωσία να εκπροσωπείται από τον σύμβουλο του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Οι επόμενες απόπειρες διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο απέτυχαν και πάλι.

Το τηλεφώνημα του Μακρόν στον Πούτιν παραμονές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται λεπτομέρειες από τηλεφωνικές κλήσεις του Μακρόν. Το 2022, το δεύτερο δίκτυο της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, France 2, πρόβαλε ντοκιμαντέρ που έδειχνε τον Γάλλο πρόεδρο να κατηγορεί έντονα τον Πούτιν μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια οργισμένη συζήτηση, ο Μακρόν είπε στον Πούτιν:

«Δεν ξέρω πού έμαθε ο δικηγόρος σου το δίκαιο! Κοιτάζω απλώς τα κείμενα και προσπαθώ να τα εφαρμόσω»!

Ο Πούτιν απάντησε υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη, ενώ ο Μακρόν αντέτεινε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι προτάσεις των αυτονομιστών. Το επεισόδιο έληξε με τον Πούτιν να λέει ότι πρέπει να κλείσει για να πάει στο γυμναστήριο για χόκεϊ, αγνοώντας τις εκκλήσεις για συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

iefimerida.gr