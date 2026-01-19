Ο μικρός Μπεν Νίντχαμ από την Αγγλία εξαφανίστηκε από την Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία 21 μηνών, ενώ έπαιζε στην αυλή των παππούδων του. Εκείνη την ημέρα, η μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, είχε πάει να εργαστεί σε τοπικό ξενοδοχείο.

Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για πιθανές θεάσεις του παιδιού όλα αυτά τα χρόνια, κανένα ίχνος του δεν έχει εντοπιστεί. Από το 2017, η βρετανική αστυνομία εκτιμά ότι ο Μπεν βρίσκεται θαμμένος στο νησί της Κω, ωστόσο η σορός του δεν έχει βρεθεί.

Έτσι, η εξαφάνιση του Μπεν Νίντχαμ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αγνοουμένων στην ιστορία της Βρετανίας.

Τριαντα πέντε χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε στην Daily Mail τι πιστεύει ότι συνέβη στον αγνοούμενο γιο της.

Η 53χρονη σήμερα Κέρι Νίντχαμ – η οποία τα τελευταία 2 χρόνια ζει στην Αττάλεια της Τουρκίας – θεωρεί ότι ο γιος της απήχθη από τσιγγάνους και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Νιντχαμ και της είπε ότι πιστεύει ότι ο σύντροφός της θα μπορούσε να είναι ο Μπεν – και μάλιστα έτοιμος να κάνει τεστ DNA.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που την οδήγησαν σε αυτή τη θεωρία

Η Νίντχαμ είπε ότι ο κόσμος άρχισε να δίνει πληροφορίες όταν η υπόθεση έγινε ευρέως γνωστή. Τότε, ένας ντόπιος επικοινώνησε με τον παππού του Μπεν, Έντι, λέγοντάς του ότι πρέπει να αρχίσει να ερευνά τους τσιγγάνους «γιατί υπάρχει μια συμμορία που ασχολείται με την παράνομη υιοθεσία».

Προκαλώντας ανατριχίλα, ο άγνωστος πρόσθεσε ότι τα ξανθά μαλλιά και τα μπλε μάτια του Μπεν σημαίνουν ότι θα «έβγαζε περισσότερα χρήματα».

Η μητέρα του Μπεν είπε ότι αυτό «ακουγόταν αδύνατο» στην αρχή, αλλά η πληροφορία την έκανε να σκέφτεται όλο και περισσότερο αυτή την εκδοχή.

Μερικά χρόνια αργότερα, δύο πρώην αστυνομικοί της Κω φέρονται να δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι είχαν πληροφορίες ότι ο Μπεν είχε «απομακρυνθεί από το νησί» μέσω ενός λιμανιού αμέσως μετά την εξαφάνισή του – ωστόσο, η Νίντχαμ κατήγγειλε είπε ότι αυτό δεν ερευνήθηκε επισήμως ποτέ.

Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, όταν το 1991 η οικογένεια ενημέρωσε την αστυνομία της Κω για την εξαφάνιση του Μπεν, η αστυνομία αμφισβήτησε τους Νίνταμ, κρατώντας τους ως κύριους ύποπτους, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ενημέρωση των αεροδρομίων και των λιμανιών.

Με τα χρόνια, η μητέρα αφοσιώθηκε στην έρευνα για την εμπορία ανθρώπων και τις διασυνδέσεις της με το νησί της Κω.

Δεν βρήκε ποτέ καμία απόδειξη ότι άλλα παιδιά είχαν απαχθεί από την Κω, αλλά η εμπορία παιδιών ήταν «απολύτως διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ελλάδα» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1990, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στα τέλη του 1995, ο ιδιωτικός ερευνητής Στράτος Μπακιρτζής βρήκε ένα ξανθό αγόρι, ηλικίας περίπου έξι ετών, που ζούσε με μια οικογένεια τσιγγάνων σε έναν καταυλισμό που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Το παιδί ισχυρίστηκε ότι είχε δοθεί στους Τσιγγάνους, αφού εγκαταλείφθηκε από τους βιολογικούς του γονείς και την θετή μητέρα του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι αγόρασαν το αγόρι από άλλους Τσιγγάνους. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχειά ότι ήταν ο Μπεν.

skai.gr