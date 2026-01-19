Να καταδικάσουν δημόσια τις επιθέσεις κατοχής κατά της Ροζιάβα, να πάρουν θέση ενάντια στον πόλεμο του τουρκικού κράτους, που διεξάγεται μέσω τζιχαντιστικών συμμοριών, να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη για τη σφαγή στις περιοχές Σεΐχ Μακσούντ, Ασραφίγιε, Κομπάνι και σε όλη τη Ροζιάβα, να διευρύνουν την αλληλεγγύη στους δρόμους, τους θεσμούς και κάθε σφαίρα της ζωής, καλούν τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και ολόκληρο τον λαό της Κύπρου, οι Κούρδοι και οι Κούρδισσες που διαμένουν εδώ.

Σύμφωνα με την επείγουσα έκκληση, σήμερα η ανθρωπότητα σφαγιάζεται για άλλη μια φορά μπροστά στα μάτια μας στη Μέση Ανατολή. Η βούληση των λαών συνθλίβεται μέσα από βόμβες, πολιορκίες και αναγκαστικές εκτοπίσεις. Η σιωπή έχει μετατραπεί σε συνενοχή. Οι συνειδήσεις δοκιμάζονται -είτε αντιστεκόμαστε στην καταπίεση, είτε θα γραφτούμε στις σελίδες ντροπής της ιστορίας.

Το μήνυμα σημειώνει ότι «οι επιθέσεις στη Ροζιάβα δεν ξεκίνησαν σήμερα. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με την πολιορκία και τις σφαγές αμάχων στις γειτονιές Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφίγιε του Χαλεπίου. Παρά τις προσπάθειες των κουρδικών δυνάμεων για διάλογο, διαπραγμάτευση και ειρηνική επίλυση, ο πόλεμος μεταφέρθηκε σκόπιμα στη Ροζιάβα. Σήμερα, το Κομπάνι και ολόκληρη η περιοχή βρίσκονται υπό μια συστηματική εκστρατεία εξόντωσης».

Η κουρδική κοινότητα, που βρίσκεται σε επικοινωνία με συμπατριώτες και συναγωνιστές στη βόρεια Συρία, τονίζει ότι οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά σχεδιασμένες από το τουρκικό κράτος και πραγματοποιούμενες απευθείας μέσω τζιχαντιστικών συμμοριών, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Ισραήλ. Αυτός ο πόλεμος στοχεύει την πολιτική βούληση του κουρδικού λαού, το γυναικείο κίνημα απελευθέρωσης και την ελπίδα για συνύπαρξη μεταξύ των λαών. Δεν πρόκειται για επιχείρηση ασφαλείας, είναι μια ανοιχτή εκστρατεία κατοχής και γενοκτονίας.

«Η σιωπή των διεθνών δυνάμεων τις καθιστά συνένοχες σε αυτά τα εγκλήματα. Όταν βομβαρδίζονται άμαχοι, πολιορκούνται γειτονιές και σκοτώνονται παιδιά, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα, είναι συμμετοχή στο έγκλημα», υπογραμμίζεται στην έκκληση, η οποία καταλήγει:

«Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του κουρδικού λαού, είναι η συνείδηση ​​της ανθρωπότητας. Όσοι σιωπούν σήμερα θα φέρουν την ιστορική ευθύνη για αυτά τα εγκλήματα αύριο.

Η Ροζιάβα δεν είναι μόνη.

Ο κουρδικός λαός δεν είναι μόνος.

Η ανθρωπότητα δεν θα παραδοθεί».

Υπό απειλή το Κομπάνι, παρά τη συμφωνία Μαζλούμ Αμπντί και Αλ Σάρα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η συμφωνία που υπέγραψαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) με τη Συριακή Μεταβατική Κυβέρνηση, για απόσυρση προς τον βορρά, ενσωμάτωση στον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας, με αντάλλαγμα πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα των Κούρδων, δεν οδήγησαν σε εκεχειρία, αφού συμμορίες τζιχαντιστών, με πίστη στον μεταβατικό πρόεδρο Αχμέντ Αλ Σάρα και υποστήριξη από την Τουρκία, πολιορκούν το κουρδικό Κομπάνι και τις γύρω περιοχές.

Πρόκειται για εδάφη στα οποία λειτουργούν θεσμοί αυτονομίας εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά μετά την αντίσταση Κούρδων και Κούρδισσων εναντίον του «Ισλαμικού Κράτους». Η λεγόμενη «Ροζιάβα» αποτελεί τη δημοκρατική οντότητα του Δυτικού Κουρδιστάν και ένα παράδειγμα ισότητας των φύλων, σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, οι τζιχαντιστές κατέλαβαν και τις φυλακές «Al-Aqtan» στη Ράκκα, όπου κρατούνταν μισθοφόροι του «ISIS».