Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών σε Αμερικανό πολίτη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παράνομη διέλευση των συνόρων και κατοχή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής δικαστικής υπηρεσίας, ο άνδρας πέρασε τα σύνορα πλέοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να συναντήσει Ρωσίδα, την οποία είχε γνωρίσει μέσω Διαδικτύου.

Ο καταδικασθείς, που κατονομάζεται ως Τσαρλς Γουέιν Ζίμερμαν, παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το όπλο που βρέθηκε στο γιοτ του προοριζόταν για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν γνώριζε τη σχετική ρωσική νομοθεσία.

Η φυλάκισή του στη Ρωσία έρχεται να δώσει άδοξο τέλος στο μακρύ ταξίδι του Ζίμερμαν, ο οποίος απέπλευσε τον Ιούλιο του 2024 από τη Βόρεια Καρολίνα, έφτασε στην Πορτογαλία και, διαπλέοντας τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, έφθασε στο λιμάνι της Ρωσίας, το Σότσι, τον Ιούνιο του 2025.

A love struck American sailed to see his online lover in Russia, the trip took him a year making stops the way.



Charles Wayne Zimmerman arrived after many months, but decided to bring a hunting rifle and ammunition. Along too.



So he'll now be staying in Russia for 5 years. pic.twitter.com/FZgK64tU1s — Chay Bowes (@BowesChay) January 19, 2026

«Ο Ζίμερμαν κατέθεσε στο δικαστήριο ότι γνώρισε μια γυναίκα από το Καζάν μέσω του Ίντερνετ και ότι αποφάσισε να πάει με το γιώτ του να τη συναντήσει», πρόσθεσε η δικαστική υπηρεσία αναφερόμενη στην πόλη της νότιας Ρωσίας.

«Όταν απέπλευσε, δεν μπήκε στον κόπο να μελετήσει τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θεώρησε ότι τα όπλα, που είχε στο γιώτ του για την προσωπική του ασφάλεια, απλώς θα έπρεπε να παραμένουν πάντα μέσα στο σκάφος», σημείωνει η ίδια πηγή.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή φυλάκισης από δικαστήριο του Σότσι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η δικαστική υπηρεσία δείχνει ένα τουφέκι Remington και φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από το γιώτ, και τον Ζίμερμαν να κάθεται εκεί με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του για να σχολιάσει.

protothema.gr