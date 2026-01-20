Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να τιναχτεί στον αέρα η προσεκτικά οργανωμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο της Ford στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν. Καθώς ο πρόεδρος αποχωρούσε από τον χώρο, ένας εργάτης φώναξε από το εργοστάσιο «προστάτη παιδόφιλων!», αναφορά στα –ακόμη μη δημοσιοποιημένα στο σύνολό τους– αρχεία Έπσταϊν. Η αντίδραση του Τραμπ ήταν άμεση: ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς τον εργάτη, μια κίνηση που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε αργότερα «κατάλληλη και ξεκάθαρη απάντηση».

Ο Independent παρατηρεί ότι ανάμεσα στους άνδρες με τα μπλε κοστούμια που συνόδευαν τον πρόεδρο, βρισκόταν και η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και πρώην διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας που οδήγησε τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Για χρόνια, η Γουάιλς ήταν συνώνυμο της πειθαρχημένης σιωπής και της πολιτικής αποτελεσματικότητας. Για κάποιους, είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να κρατήσει τον Τραμπ προσγειωμένο· για άλλους, εκείνη που επιτρέπει, από το παρασκήνιο, την κατάλυση των κανόνων που συνοδεύουν το προεδρικό αξίωμα.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC January 13, 2026

Η εικόνα αυτή ράγισε στα τέλη του 2025, όταν η Γουάιλς παραχώρησε σειρά συνεντεύξεων στο Vanity Fair, σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Κρις Γουίπλ. Οι δηλώσεις της χαρακτηρίστηκαν «εκπληκτικά ειλικρινείς»: αποκάλεσε τον αντιπρόεδρο JD Vance «συνωμοσιολόγο», περιέγραψε τον Έλον Μασκ ως χρήστη κεταμίνης και υποστήριξε ότι ο Τραμπ, αν και απέχει από το αλκοόλ, έχει «προσωπικότητα αλκοολικού».

Η ίδια επιχείρησε αργότερα να περιορίσει τις αντιδράσεις, λέγοντας ότι τα σχόλιά της ερμηνεύτηκαν εκτός πλαισίου. Ο Γουίπλ, ωστόσο, υποστήριξε ότι όλα ειπώθηκαν επώνυμα και επίσημα. Το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο ήταν η αντίδραση του ίδιου του Τραμπ: αντί να απομακρύνει την προσωπάρχη του, όπως έχει κάνει με πολλούς συνεργάτες του στο παρελθόν, έσπευσε να τη στηρίξει δημόσια, λέγοντας στη New York Post ότι «έχει κάνει φανταστική δουλειά».

Η στάση αυτή ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο της Γουάιλς στον στενό κύκλο του προέδρου. Θεωρείται ίσως το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για τις «ισχυρές προσωπικότητες» της διοίκησης και να παραμείνει αναντικατάστατη. Το δημοσίευμα του Vanity Fair θα μπορούσε να έχει τερματίσει την παρουσία της στον Λευκό Οίκο, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Στα 68 της, η Γουάιλς έχει μακρά πορεία στην αμερικανική πολιτική, έχοντας συνεργαστεί με τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Τζακ Κεμπ, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη μετατροπή της Φλόριντα σε προπύργιο των Ρεπουμπλικανών για τον Τραμπ. Περιγράφεται ως άνθρωπος με ήπιους τρόπους αλλά αυστηρά όρια, ικανή να επιβάλλεται χωρίς θόρυβο σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.

Το ερώτημα που επανέρχεται, ωστόσο, είναι αν μπορεί –και αν θέλει– να ανακόψει τις πιο ακραίες παρορμήσεις του προέδρου, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι κινήσεις του απειλούν ακόμη και τη συνοχή του NATO.

Η Γουάιλς φαίνεται να έχει «διαβάσει» καλά τον Τραμπ και την ασταθή προσωπικότητά του ενώ και η ίδια, από τις οικογενειακές της καταβολές, είναι σε θέση να βάζει «χαλινάρι» σε τέτοια πρόσωπα.

Είναι, με τον τρόπο της, μια σχεδόν μητρική φιγούρα δίπλα σε ένα ατίθασο «παιδί». Αλλά και αυτή φαίνεται να γνωρίζει τα όριά της: ίσως να μην μπορεί να αλλάξει τη φύση του προέδρου, αλλά μόνο να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεών του.

protothema.gr