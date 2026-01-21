Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης κοντά στη Βαρκελώνη, όταν κατέρρευσε τοιχίο πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα ένας μηχανοδηγός να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 37 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά.

Σύμφωνα με τις καταλανικές αρχές, ο συρμός του προαστιακού δικτύου Rodalies εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Gelida και Sant Sadurní, όταν συγκρούστηκε με τοιχίο αντιστήριξης που κατέρρευσε και έπεσε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μηχανοδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, σε περιοχή που επηρεαζόταν από ισχυρές καταιγίδες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 11 ασθενοφόρα, ενώ 35 πυροσβεστικά πληρώματα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας επιβάτης εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του συρμού και χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν τη σοβαρότητα των τραυματισμών των επιβατών, με τέσσερις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

Σφοδρή κακοκαιρία σε όλη την Ισπανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ μεγάλα τμήματα της ανατολικής και βορειοδυτικής Ισπανίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σφοδρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα Πυρηναία και ισχυροί άνεμοι στις ακτές της Μινόρκα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με κύματα που φτάνουν σε ύψος αρκετών μέτρων.

Η τραγωδία στην Καταλονία έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά από ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Ισπανία. Στην Ανδαλουσία, κοντά στην Adamuz, σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 42 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, όταν συρμός με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο.

Τα δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα, με τις ισπανικές αρχές να βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση για άμεσες απαντήσεις.

