Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να υλοποιεί φιλόδοξα έργα μεγάλης κλίμακας, με ένα από τα πιο εντυπωσιακά να αφορά τη δημιουργία ενός υπόγειου «ποταμού» πόσιμου νερού, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη.

Πρόκειται για ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μεταφοράς πόσιμου νερού, που ξεκινά από τη θάλασσα και τροφοδοτεί πόλεις και χωριά στην έρημο.

Σε μια χώρα όπως η Σαουδική Αραβία, όπου το νερό είναι άκρως σημαντικό, η δημιουργία του υπόγειου ποταμού αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής πολιτικής διαχείρισης υδάτων.

Πώς θα λειτουργεί ο υπόγειος ποταμός στη Σαουδική Αραβία

Η διαδρομή του νερού σε αυτό το ποτάμι ξεκινά από το Ras Mohaisen, όπου εγκαταστάσεις αφαλάτωσης μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε πόσιμο μέσω προηγμένων τεχνολογιών αντίστροφης όσμωσης. Εν συνεχεία, το νερό διοχετεύεται σε υπόγειους αγωγούς που εκτείνονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα, περνώντας από αντλιοστάσια έως ότου καταλήξει σε περιοχές που δεν είχαν ποτέ άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, σύμφωνα με το noticiasambientales.

Η εγκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της σταδιακά το 2028 και να φτάσει στο μέγιστο της απόδοσής της έως το 2030.

Η αφαλάτωση αποτελεί βασική λύση για την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση, γεωργία και βιομηχανία, αντισταθμίζοντας τη χρόνια έλλειψη φυσικών υδάτινων πόρων. Η πρώτη τέτοια εγκατάσταση λειτούργησε ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, θέτοντας τα θεμέλια μιας στρατηγικής που αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη της χώρας.

Η αφαλάτωση δεν αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία, αλλά όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς έχει καταστεί επείγουσα ανάγκη.

Ο υπόγειος ποταμός της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σύμβολο τού πώς η ανθρώπινη εφευρετικότητα μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσης σε άνυδρες περιοχές, μετατρέποντας την έρημο σε έναν βιώσιμο χώρο για το μέλλον.

iefimerida.gr