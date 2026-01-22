Νεκροί έπεσαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας την Πέμπτη (22/1).
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ενώ έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους.
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald αναφέρει ότι πιθανότα πρόκειται για περισστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Το Seven News αναφέρει ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με όχημα που ανήκει στο τοπικό συμβούλιο.
Η λίμνη Καρλελίγκο έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων.
Το περιστατικό έρχεται μετά την μαζική ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ τον περασμένο μήνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.