Νεκροί έπεσαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας την Πέμπτη (22/1).

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ενώ έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους.

🚨 BREAKING: 3 dead (2 women, 1 man), 1 wounded in shooting, Lake Cargelligo, New South Wales, Australia. Gunman at large.



Police: Avoid Walker St area, residents stay inside. #LakeCargelligoShooting #NSW pic.twitter.com/RIg2NTBaGL January 22, 2026

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald αναφέρει ότι πιθανότα πρόκειται για περισστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το Seven News αναφέρει ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με όχημα που ανήκει στο τοπικό συμβούλιο.

Η λίμνη Καρλελίγκο έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων.

Το περιστατικό έρχεται μετά την μαζική ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ τον περασμένο μήνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

cnn.gr