Μια έξαρση του ιού Nipah σπεύδουν να περιορίσουν οι ινδικές αρχές, σύμφωνα με τον Independent, μετά την αναφορά 5 περιστατικών και τον περιορισμό σχεδόν 100 ατόμων σε καραντίνα στην ανατολική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης.

Τρεις νέες μολύνσεις αναφέρθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όπως δήλωσαν οι αρχές, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στα 2 κρούσματα, ενός νοσηλευτή και μιας νοσηλεύτριας, σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Barasat, κοντά στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Καλκούτα.

Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα περιλάμβαναν έναν γιατρό, μια νοσηλεύτρια και ένα μέλος του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India. Ο ιός Nipah, ο οποίος μεταδίδεται μεταξύ ζώων και ανθρώπων, κατατάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως παθογόνο προτεραιότητας λόγω της πιθανότητάς του να προκαλέσει επιδημία. Δεν υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη της μόλυνσης και δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο.

Πρόκειται για τον ιό που ενέπνευσε την ταινία του Χόλιγουντ «Contagion».

Σχεδόν 100 άτομα έχουν κληθεί να τεθούν σε καραντίνα στα σπίτια τους μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος τη Δευτέρα, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

India’s One Health approach strengthens preparedness against Nipah virus by integrating human, animal and environmental health surveillance.



The strategy focuses on early detection, safe food practices, infection prevention, and timely care to reduce transmission risks.… pic.twitter.com/AMmsTaScNn — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 18, 2026

Ανώτερος αξιωματούχος του τμήματος υγείας της Δυτικής Βεγγάλης δήλωσε: «Η κατάσταση του άνδρα νοσηλευτή βελτιώνεται, αλλά η γυναίκα ασθενής παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και οι δύο λαμβάνουν θεραπεία στην ICCU (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικών Ασθενών)».

Η Ινδία αντιμετωπίζει τον ιό Nipah κάθε χρόνο. Ο Rajeev Jayadevan, πρώην πρόεδρος της Ινδικής Ιατρικής Ένωσης, τονίζει ότι οι ανθρώπινες μολύνσεις είναι σπάνιες και οφείλονται σε τυχαία επαφή με νυχτερίδες ή κατανάλωση μολυσμένων φρούτων.

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus #PublicHealth #HealthForAll pic.twitter.com/itTuZA18ev January 22, 2026

Ο ιός Nipah έχει προκαλέσει θανάτους στην Κεράλα από το 2018 ενώ πρωτοεντοπίστηκε το 1998 σε χοιροτρόφους στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη.

Μεταδίδεται μεταξύ ειδών μέσω επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων νυχτερίδων και χοίρων, ενώ έχουν καταγραφεί και ορισμένα κρούσματα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο Nipah υπάρχει εδώ και χιλιετίες στις ιπτάμενες αλεπούδες (οι μεγαλύτερες νυχτερίδες του κόσμου) και φοβούνται ότι ένα μεταλλαγμένο, ιδιαίτερα μεταδοτικό στέλεχος θα μπορούσε να προκύψει από τις νυχτερίδες.

Ο ιός έχει ποσοστό θνησιμότητας που φτάνει έως και το 75% και προκαλεί ένα φάσμα συμπτωμάτων, ξεκινώντας με πυρετό, εμετό και κόπωση, πριν εξελιχθεί σε αναπνευστικά προβλήματα και οίδημα του εγκεφάλου.

huffingtonpost.gr