Θανάσιμα τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών ένας 28χρονος άνδρας το βράδυ στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, όταν αστυνομικοί με πολιτικά δέχθηκαν την προσέγγιση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο.
Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε πυροβολώντας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 28χρονου.
Περίστροφο κρότου
Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου.
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», αλλά ζήτησε, παράλληλα, «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες».
Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».