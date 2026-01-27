Η κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου υιοθέτησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους και παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών, για την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία. Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα.

Υπέρ του μέτρου τάσσεται ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος εξήρε μέσω X, μετά την ψηφοφορία, το «μείζον βήμα».

