Η κουρδική πόλη Κομπάνι στη βόρεια Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς ο αποκλεισμός από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους χωρίς νερό, ηλεκτρικό, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, εν μέσω σφοδρού χειμώνα. Σύμφωνα με κουρδικές και αραβικές πηγές, η πόλη «τιμωρείται με την πείνα και τη δίψα», με τους κατοίκους να παλεύουν πλέον για την επιβίωσή τους.

Κατάρρευση βασικών υποδομών και υπηρεσιών

Όπως μετέδωσαν τα κουρδικά πρακτορεία ειδήσεων Fırat και Hawar, την προηγούμενη εβδομάδα η πόλη Κομπάνι και τα γύρω χωριά τέθηκαν υπό ασφυκτικό κλοιό από τον Συριακό Αραβικό Στρατό και φιλοκαθεστωτικές ένοπλες ομάδες, με το κλείσιμο των οδικών αρτηριών προς Χασάκα και Καμίσλι να αποκόπτει κάθε δίοδο ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με το Kurdistan24, η πολιορκία δεν περιορίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά συνοδεύεται από «συστηματική διακοπή ζωτικών υπηρεσιών» που έχει αφήσει τον άμαχο πληθυσμό απομονωμένο στο κρύο.

Αραβικά μέσα επισημαίνουν ότι η πόλη αντιμετωπίζει ένα «αργό, εξαντλητικό» είδος πολιορκίας, στο οποίο η ζωή δεν αφαιρείται με μια μόνο επίθεση, αλλά αποστραγγίζεται καθημερινά μέσω της στέρησης βασικών αγαθών. Η ενημερωτική ιστοσελίδα Altaakhi μεταδίδει ότι, καθώς συνεχίζονται οι περιοδικοί βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές κινήσεις γύρω από την πόλη, η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμη αναμονή του χειρότερου, με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία σχολείων, αγορών και σε κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας.

Με την κατάσταση να χειροτερεύει διαρκώς, η υδροδότηση έχει διακοπεί πλήρως, καθώς οι κεντρικές παροχές νερού και τα αντλιοστάσια σταμάτησαν να λειτουργούν μετά την κοπή του ηλεκτρικού. Σύμφωνα με κουρδικές πηγές από την Καμίσλι, γυναίκες και ηλικιωμένοι στέκονται σε μεγάλες ουρές με δοχεία, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα λίτρα νερό, ενώ άδειες δεξαμενές και παγωμένες σωληνώσεις έχουν γίνει «μέρος του τοπίου» της πολιορκημένης πόλης.

Σύμφωνα με το Kurdistan24, η πόλη βιώνει «πλήρη διακοπή ηλεκτρικού και νερού», με τους κατοίκους να στερούνται μέσων θέρμανσης ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει κατακόρυφα και το χιόνι καλύπτει τους δρόμους. Η διακοπή του ρεύματος έχει παραλύσει τη λειτουργία των αντλιών, των φούρνων, των φαρμακείων και των καταστημάτων, αλλά και των νοσοκομείων που πλέον βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε γεννήτριες με ελάχιστα αποθέματα καυσίμων.

Κουρδικά μέσα με έδρα το Αυτόνομο Κουρδιστάν του Ιράκ όπως το Rudaw, προειδοποιούν ότι η εξάντληση του ντίζελ για τις γεννήτριες θα οδηγήσει σε «πλήρες μπλακ-άουτ» στα νοσοκομεία, που θα σημάνει ουσιαστικά θανατική καταδίκη για ασθενείς που εξαρτώνται από αναπνευστήρες και άλλο κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό. Επιπλέον, η κοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών καθιστά δυσκολότερη την καταγραφή και μετάδοση της πραγματικής κλίμακας της κρίσης, ενισχύοντας την αίσθηση εγκατάλειψης.

Αναφορές από το εσωτερικό της πόλης περιγράφουν άδεια ράφια, κλειστά μαγαζιά και αρτοποιεία που έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω έλλειψης αλευριού και καυσίμων, με αποτέλεσμα το ψωμί να έχει γίνει δυσεύρετο αγαθό. Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Altaakhi, «μητέρες αναζητούν απεγνωσμένα γάλα για τα βρέφη, ασθενείς περιμένουν θεραπεία που δεν έρχεται, ενώ άνθρωποι στέκονται σε ουρές για μια φρατζόλα ψωμί».

Κατά το Kurdistan24, τα αποθέματα σε καύσιμα, φάρμακα και βρεφικές τροφές «εξαντλούνται γρήγορα», ενώ η συρροή εκτοπισμένων στην πόλη έχει πολλαπλασιάσει τις ανάγκες χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα παροχής βοήθειας. Πολλές οικογένειες περιορίζουν ήδη τον αριθμό των γευμάτων και μοιράζονται τα ελάχιστα τρόφιμα μεταξύ τους, σε μια προσπάθεια να επιμηκύνουν τα λιγοστά αποθέματα.

Εκτοπισμένοι, ευάλωτες ομάδες και ανθρώπινο κόστος

Σύμφωνα με το Kurdistan24, περίπου 150.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην Κομπάνι, μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι που κατέφυγαν στην πόλη για ασφάλεια από τα μέτωπα της Ράκκα, της Τάμπκα και της επαρχίας Χαλεπίου.

Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι πολλοί στεγάζονται σε σχολεία, ημιτελή κτίρια, κλειστά καταστήματα ή ακόμα και υπαίθρια, χωρίς επαρκή θέρμανση, κουβέρτες ή υγιεινές συνθήκες. Σύμφωνα με το Jusoor Post, τουλάχιστον πέντε παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από το κρύο και την πείνα, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για οικογένειες που κοιμούνται στο πάτωμα ή μέσα σε αυτοκίνητα, εκτεθειμένες στο χιόνι.

Το Kurdistan24 σημειώνει ότι οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τα περίχωρα έχουν καταφύγει σε τζαμιά και σχολικά κτίρια «με τα ρούχα που φορούσαν», χωρίς χρήματα ή προμήθειες, εξαρτώμενες πλήρως από βοήθεια που είτε δεν φτάνει είτε δεν επαρκεί. Κουρδικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως το Heyva Sor a Kurd, έχουν καταγράψει θανάτους παιδιών από το ψύχος και καλούν για άμεση κινητοποίηση, προειδοποιώντας ότι «η ανθρωπιστική κατάσταση στην Κομπάνι χειροτερεύει μέρα με τη μέρα».

