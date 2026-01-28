Καταγγελίες για βασανιστήρια σε βάρος δύο Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για ανυπακοή, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν ότι η τιμωρία περιλάμβανε δέσιμο σε δέντρο και εξαναγκασμό σε παραμονή σε συνθήκες χιονιού.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media, ο ένας από τους κατηγορούμενους στρατιώτες ήταν δεμένος ημίγυμνος πάνω σε ένα δέντρο, ενώ τον δεύτεροι οι Ρώσοι αξιωματικοί τον είχαν δεμένο ανάποδα.

Σύμφωνα με το East2West, ο ένας από τους Ρώσους αξιωματικούς φώναζε για τους δύο στρατιώτες «ήθελαν να την κοπανήσουν από τις θέσεις τους, να μην ακολουθήσουν τις διαταγές».

Ενώ, δε, οι στρατιώτες φέρονται να λένε «συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί», ο ένας από τους αξιωματικούς τους χώνει χιόνια στο στόμα φωνάζοντας «φάε, γαμ…ε».

Το «μενού» των βασανιστηρίων και της τιμωρίας είχε και ύβρεις προς τους στρατιώτες με έναν αξιωματικό να τους αποκαλεί «αδελφές»για την υποτιθέμενη ανταρσία τους.

Αυτή, πάντως, δεν ήταν η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί τέτοιες σκηνές στο μέτωπο της Ουκρανίας για διάφορα παραπτώματα που χρεώνουν Ρώσοι αξιωματικοί σε στρατιώτες.

