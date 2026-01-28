Σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει άνδρα στη Ρωσία να δένει καλώδιο στη μέση ανήλικου αγοριού και να το κατεβάζει από παράθυρο διαμερίσματος, ενώ ακούγεται να γελά, παρουσία και άλλων ενηλίκων.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένας άντρας που βρίσκεται με την παρέα του σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Βορονέζ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δένει ένα καλώδιο στη μέση ενός μικρού αγοριού και στη συνέχεια, το βγάζει έξω από ένα ανοιχτό παράθυρο και το κατεβάζει σιγά-σιγά, μέσα στο σκοτάδι, προς τους κάτω ορόφους.

Спартанские развлечения в России: в Воронеже мужчина привязал трос к ребёнку и попытался спустить мальчика из окна многоэтажки.



Друзья мужчины снимали происходящее на видео и смеялись.



Ребёнка в итоге затащили обратно в квартиру.



@nexta_live pic.twitter.com/syAAWeejbQ January 28, 2026