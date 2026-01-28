Το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας σε εκλογικό τμήμα της κομητείας Φούλτον, στην πολιτεία της Τζόρτζια, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τις προεδρικές εκλογές του 2020, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που έχει γνώση της υπόθεσης.

Πράκτορες του FBI θεάθηκαν να μπαίνουν στο εκλογικό κέντρο και κέντρο επιχειρήσεων της κομητείας, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο ανέφερε πρώτο την έρευνα σε μια νέα εγκατάσταση που άνοιξε η Πολιτεία αυτή το 2023.

Η έρευνα σχετίζεται με τις εκλογές του 2020, στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Εκπρόσωποι του γραφείου εκλογών της κομητείας Φούλτον παρέπεμψαν τυχόν ερωτήσεις στο γραφείο εξωτερικών υποθέσεων της κομητείας, το οποίο ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Στην κομητεία αυτή, όπου βρίσκεται και η πόλη Ατλάντα, αναδείχθηκε νικητής, με ευρεία διαφορά, ο Μπάιντεν, κάτι που τον βοήθησε να κερδίσει την Πολιτεία της Τζόρτζια και την προεδρία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει το αποτέλεσμα, πιέζοντας τον κορυφαίο εκλογικό αξιωματούχο της Πολιτείας να του «βρει» ψήφους που θα του επέτρεπαν να διεκδικήσει τη νίκη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζήτησε από ένα πολιτειακό δικαστήριο αποζημίωση ύψους 6,2 εκατ. δολάρια, για να νομικά έξοδα που κατέβαλε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, σε μια υπόθεση που είχε κινήσει εναντίον του η εισαγγελέας Φάνι Γουίλις.

protothema.gr