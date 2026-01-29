Στην ισλαμική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας επιβλήθηκε σήμερα μία από τις αυστηρότερες ποινές ξυλοδαρμού βάσει του νόμου της Σαρία σε νεαρό ζευγάρι εραστών.
Μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες ξυλοδαρμού βάσει του νόμου της Σαρία επιβλήθηκε σήμερα σε ένα νεαρό ζευγάρι εραστών στην συντηρητική, ισλαμική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας.
Ένας άνδρας και μια γυναίκα καταδικάστηκαν από ισλαμικό δικαστήριο για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοολ και υποβλήθηκαν σε δημόσια μαστίγωση, με 140 χτυπήματα στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού: 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ.
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να υπομένει την τιμωρία της ενώ, μετά τη μαστίγωση λιποθύμησε και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.
Τέσσερα άλλα άτομα μαστιγώθηκαν δημοσίως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού και της συντρόφου του, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν για εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές: ο καθένας από αυτούς δέχτηκε 23 χτυπήματα.
Η επαρχία Άτσεχ – η μόνη στην Ινδονησία με μουσουλμανική πλειονότητα που επιβάλλει τον νόμο της σαρία – άρχισε να εφαρμόζει τον νόμοαφού απέκτησε ειδική αυτονομία το 2001, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.
Η σωματική τιμωρία με μαστιγώσεις εφαρμόζεται για διάφορα αδικήματα στην Άτσεχ, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, της κατανάλωσης αλκοόλ, των ομοφυλοφιλικών σχέσεων και των εξωγαμιαίων σχέσεων.
Η σημερινή τιμωρία του ζευγαριού των μοιχών ήταν μια από τις πιο σκληρές ποινές που έχουν επιβληθεί από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος
Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις δημόσιες μαστιγώσεις, αλλά η πρακτική απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης από τον πληθυσμό.
Κεντρική φωτογραφία αρχείου: Αξιωματούχος του νόμου της Σαρία μαστιγώνει με μπαστούνι από μπαμπού έναν άνδρα που καταδικάστηκε για ομοφυλοφιλικό σεξ στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025.