Στην ισλαμική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας επιβλήθηκε σήμερα μία από τις αυστηρότερες ποινές ξυλοδαρμού βάσει του νόμου της Σαρία σε νεαρό ζευγάρι εραστών.

Μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες ξυλοδαρμού βάσει του νόμου της Σαρία επιβλήθηκε σήμερα σε ένα νεαρό ζευγάρι εραστών στην συντηρητική, ισλαμική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα καταδικάστηκαν από ισλαμικό δικαστήριο για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοολ και υποβλήθηκαν σε δημόσια μαστίγωση, με 140 χτυπήματα στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού: 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να υπομένει την τιμωρία της ενώ, μετά τη μαστίγωση λιποθύμησε και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗲𝗱 140 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗲𝘅 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲



𝗥𝗲𝗮𝗱 𝗠𝗼𝗿𝗲: https://t.co/Q5SZkpqiEs pic.twitter.com/ML9eeetfFq January 29, 2026

BANDA ACEH — Sharia police caned a couple 140 times each in Indonesia's Aceh province on Thursday for having sex outside marriage and drinking alcohol, likely one of the severest such punishments since the deeply conservative region adopted Islamic law.



DETAILS👉… pic.twitter.com/I2Kc0hDYjJ — The New Vision (@newvisionwire) January 29, 2026

'One of the most severe' Sharia law canings carried out in Islamic Indonesian region sees woman collapse after she is lashed 140 times for having sex outside marriage https://t.co/oMvlRDL3Du January 29, 2026

Τέσσερα άλλα άτομα μαστιγώθηκαν δημοσίως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού και της συντρόφου του, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν για εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές: ο καθένας από αυτούς δέχτηκε 23 χτυπήματα.

Η επαρχία Άτσεχ – η μόνη στην Ινδονησία με μουσουλμανική πλειονότητα που επιβάλλει τον νόμο της σαρία – άρχισε να εφαρμόζει τον νόμοαφού απέκτησε ειδική αυτονομία το 2001, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Η σωματική τιμωρία με μαστιγώσεις εφαρμόζεται για διάφορα αδικήματα στην Άτσεχ, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, της κατανάλωσης αλκοόλ, των ομοφυλοφιλικών σχέσεων και των εξωγαμιαίων σχέσεων.

Two homosexuals in Indonesia were punished by Sharia law with 77 lashes each. pic.twitter.com/bZJGIZWNrc — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) May 11, 2024

Η σημερινή τιμωρία του ζευγαριού των μοιχών ήταν μια από τις πιο σκληρές ποινές που έχουν επιβληθεί από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις δημόσιες μαστιγώσεις, αλλά η πρακτική απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης από τον πληθυσμό.

Κεντρική φωτογραφία αρχείου: Αξιωματούχος του νόμου της Σαρία μαστιγώνει με μπαστούνι από μπαμπού έναν άνδρα που καταδικάστηκε για ομοφυλοφιλικό σεξ στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025.

skai.gr