Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρουμανία προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, μετά το τραγικό δυστύχημα με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Λουγκόζ, Μπέρθα Σερένα Κονσταντινέσκου.

Ειδικότερα, όπως είπε, «για την υπόθεση συντάχθηκε έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης από την IML Timişoara (σ.σ. Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα), προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, όσον αφορά στον οδηγό του οχήματος».

Και τόνισε: «Το αποτέλεσμά της επιβεβαίωσε την παρουσία δύο ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, κάνναβης και κοκαΐνης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η παρουσία αλκοόλ».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο πακέτα που πιθανολογείται ότι περιείχαν ψυχοδραστικές ουσίες, ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ίδια, «δεν διαθέτουμε ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα ως προς αυτό».

protothema.gr