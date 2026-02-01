Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιοχής.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ 26 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Δεν διευκρίνισε αν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών περιλαμβάνονται αλλοδαποί.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Κύπρου) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

SON DAKİKA: Antalya’da yolcu otobüsünün yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5YQjMVmwzo — Pusholder (@pusholder) February 1, 2026

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

ΚλείσιμοΟρισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

