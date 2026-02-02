Στόχος θρασύτατης ληστείας έπεσε το πρωί του Σαββάτου το κοσμηματοπωλείο Gregory & Co, σε συνοικία του Λονδίνου, όταν δύο δράστες πραγματοποίησαν αστραπιαία έφοδο στο κατάστημα.

Οι δύο ληστές χτύπησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και χρειάστηκαν λιγότερο από 1 λεπτό για να ολοκληρώσουν την έφοδό τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο ένας από τους ληστές άρχισε να χτυπάει τη βιτρίνα με βαριοπούλα ενώ ο συνεργό του τραβούσε το τζάμι ενώ αυτό ξηλωνόταν από τα χτυπήματα.

😱Is this really happening now? In one of London’s poshest areas, a jewellery shop gets hit in broad daylight



Staff fight to protect the stock, but the video makes it painfully clear — there’s almost nothing they can do.



Masked guys cram loot into an IKEA bag and disappear in… pic.twitter.com/9UaQh1XfWS — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί και η προσπάθεια των εργαζομένων στο κοσμηματοπωλείο να σταματήσουν – χωρίς αποτέλεσμα – τους δύο ληστές με έναν να τους χτυπάει με ένα κουτί ενώ ο συνάδελφός του προσπαθεί να τραβήξει μέσα στο κατάστημα ό,τι βρισκόταν στη βιτρίνα.

Αφού οι δύο ληστές κατάφεραν να ξηλώσουν τελείως το τζάμι, έβαλαν τα κλοπιμαία σε μια τσάντα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει το BBC, το κοσμηματοπωλείο που έγινε στόχος ληστείας βρίσκεται στην Paved Court, έναν στενό, λιθόστρωτο πεζόδρομο με μπουτίκ, καφετέριες και εστιατόρια που χρησιμεύσει ως σκηνικό γυρισμάτων για την τηλεοπτική σειρά της Apple, Ted Lasso.

