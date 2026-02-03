Ο πιο προβεβλημένος γιος του εκλιπόντος ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, είναι νεκρός.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του ο πολιτικός του σύμβουλος Αμπντουλάχ Οθμάν Αντουραχίμ, τερματίζοντας χρόνια μυστικότητας και εικασιών σχετικά με την τύχη του έπειτα από την πτώση και τον βίαιο θάνατο του πατέρα του το 2011.

Ο Αντουραχίμ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐφ αλ-Ισλάμ στο Facebook, λίγες ώρες μετά τις αναφορές στη Λιβύη ότι ο Σαΐφ είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων κοντά στην Αλ-Χαμάντα.

Οι περιστάσεις του συμβάντος παραμένουν ασαφείς, αναφέρει το Libya Observer.

Προηγούμενες αναφορές συνέδεαν τη δολοφονία με ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή ενώ άλλες απέδιδαν ευθύνες στην 444η Ταξιαρχία, ισχυρισμούς που η ταξιαρχία αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Το Anadolu, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι ο γιος του Καντάφι, φέρεται να σκοτώθηκε στη πόλη Ζιντάν, στα δυτικά.

⁠Τέσσερα άτομα πραγματοποίησαν την επίθεση στην κατοικία του, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, οι κάμερες παρακολούθησης στην κατοικία είχαν απενεργοποιηθεί πριν από το περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, η Εισαγγελία της Λιβύης άνοιξε έρευνα για τη φερόμενη ως δολοφονία.

Παρά το ότι απείχε από τη δημόσια ζωή, αυτό δεν μείωσε το πολιτικό του βάρος του Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι.

Το Libya Observer προσθέτει ότι παρέμεινε πολωτική φιγούρα. Για ορισμένους, συμβόλιζε τη συνέχεια της κρατικής υπόστασης, για άλλους την κληρονομιά μιας αυταρχικής διακυβέρνησης.

