Η αστυνομία του Λέστερ στη Βρετανία έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για το σοβαρό σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις εγκαταστάσεις του De Montfort University στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 18χρονου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον φόνο ενός 20χρονου έπειτα από μαχαίρωμα.

Η αστυνομία του Leicestershire πιστεύει ότι η θανατηφόρα μαχαιριά ακολούθησε μια αντιπαράθεση.

#BREAKING A large cordon remains in place in Leicester city centre this morning following a serious incident, with Oxford Street closed to all traffic and pedestrians. pic.twitter.com/mVEdWSsIs3 February 4, 2026

Η ανώτερη αξιωματικός της αστυνομίας, Λόρνα Γκράνβιλ, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συνθέσουμε το παζλ του τι ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με τις αναφορές, μεταξύ δύο ανδρών που εμπλέκονταν σε μια αντιπαράθεση.

Πιστεύεται ότι ένας από τους δύο άνδρες μαχαιρώθηκε και κατέρρευσε στο δρόμο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, πέθανε στο νοσοκομείο».

«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και οι αστυνομικοί μιλούν με πιθανούς μάρτυρες για να μας βοηθήσουν στην έρευνα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι βοήθησαν το θύμα πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους», πρόσθεσε.

«Διεξάγεται έρευνα για φόνο μετά από την υποψία ότι ένας άνδρας μαχαιρώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης του Leicester», ανέφερε η αστυνομία στο X. «Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5 μ.μ. στην Oxford Street. Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη».

A murder investigation is underway after a man is believed to have been stabbed close to Leicester city centre.

The incident happened around 5pm in Oxford Street.

An 18-year-old man has been arrested.https://t.co/w9Y9UeHbf0 pic.twitter.com/EQ8rpveqWX — Leicestershire Police (@leicspolice) February 4, 2026

Αποκλεισμένο το Λέστερ

Μεγάλη αστυνομική περίμετρος έχει στηθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες, με σειρά δρόμων να παραμένουν κλειστοί, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία μέχρι και σήμερα το μεσημέρι οι Αρχές έκαναν λόγο μόνο για σοβαρό περιστατικό στην περιοχή και δεν έδιναν περισσότερες πληροφορίες. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε νωρίτερα στο BBC ότι το «σοβαρό περιστατικό» σημειώθηκε εντός της πανεπιστημιούπολης και ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές.

#BREAKING A large cordon remains in place in Leicester city centre this morning following a serious incident, with Oxford Street closed to all traffic and pedestrians. pic.twitter.com/mVEdWSsIs3 — Dylan Hayward (@DylanHayward) February 4, 2026

«Συνεργαζόμαστε με την Leicestershire Police, η οποία έχει ξεκινήσει άμεσα έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από όσα συνέβησαν. Παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε φοιτητές και μέλη του προσωπικού που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

The incident has happened near to The Innovation Centre, which is part of De Montfort University. pic.twitter.com/RffbELf2CK — Dylan Hayward (@DylanHayward) February 3, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη παραμένουν κλειστοί για λόγους διατήρησης του χώρου του συμβάντος, με τα μέτρα να αναμένεται να ισχύσουν για αρκετές ώρες. Μεταξύ των οδών που έχουν αποκλειστεί περιλαμβάνονται οι Infirmary Road, Oxford Street, Infirmary Square, Carlton Street, York Road, Lower Brown Street, The Gateway και Gosling Street.

Last night on Oxford Street, officers and DMU security covered items on the pavement in heavy rain. Fire crews added green sheeting. Cordon extended, causing major congestion on surrounding roads. pic.twitter.com/mgGeLB65Sh — Dylan Hayward (@DylanHayward) February 4, 2026

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την πρόσβαση στο Leicester Royal Infirmary, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό του NHS θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο πάρκινγκ, ωστόσο θα απαιτείται η επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας στους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, οι ασθενείς έχουν προειδοποιηθεί να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετάβασή τους σε προγραμματισμένα ραντεβού. Σε ανακοίνωσή του, το University Hospitals of Leicester NHS Trust ανέφερε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης οι πολίτες καλούνται, όπου είναι δυνατόν, να επικοινωνούν με το αρμόδιο ιατρείο ή τμήμα.

