Μία 35χρονη δικαστής και η 66χρονη μητέρα της απήχθησαν και κρατήθηκαν για περίπου 30 ώρες στη νοτιοανατολική Γαλλία, πριν αφεθούν ελεύθερες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Γκρενόμπλ, όπου οι δύο γυναίκες φέρονται να απήχθησαν από αγνώστους, οι οποίοι απαίτησαν την καταβολή λύτρων ύψους περίπου 1,6 εκατ. ευρώ σε κρυπτονόμισμα bitcoin.

Η απαγωγή σημειώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, στην κατοικία της 35χρονης στο Saint-Martin-le-Vinoux, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Οι δράστες, φέρονται να έβαλαν τις γυναίκες στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ στο σημείο της απαγωγής εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Ο σύντροφος της 35χρονης, στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Bourg-lès-Valence, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της απαγωγής. Βρέθηκαν δεμένες μέσα σε γκαράζ, όταν γείτονας άνοιξε τον χώρο έπειτα από θορύβους που άκουσε.

Οι δύο γυναίκες έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι δράστες φέρονται να ζήτησαν λύτρα σε bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.



Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν καταβλήθηκαν λύτρα.

protothema.gr