Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέρχεται η απειλή επιβολής δασμών 25% σε χώρες με εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία καταγράφονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το διάταγμα υπογράφεται στον απόηχο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν, όπου αντιπροσωπείες των δύο χωρών συζήτησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τον βομβαρδισμό, τον Ιούνιο, ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός είχε διακόψει τον προηγούμενο κύκλο συνομιλιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ο οποίος επίσης είχε διεξαχθεί με τη μεσολάβηση του Ομάν. Παρά τις νέες επαφές, η απόφαση του Λευκού Οίκου να επαναφέρει τη ρητορική των κυρώσεων υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματικών προσπαθειών και πιέσεων μέσω οικονομικών μέτρων.

