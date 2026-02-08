Τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησε την Κυριακή (8/2) η Μόσχα για την απόπειρα δολοφονίας ενός Ρώσου στρατηγού την Παρασκευή (6/2).

Μάλιστα οι ρωσικές Αρχές αναφέρουν ότι ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο Ντουμπάι αφού καταφερε να διαφύγει από τη Μόσχα.

Ένας άλλος ύποπτος – που περιγράφεται ως συνεργός – συνελήφθη επίσης, αποκάλυψαν. ενώ ενας άλλος φερόμενος ως συνεργός διέφυγε στην Ουκρανία.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, το ανώτατο κρατικό ανακριτικό όργανο, που υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο της Ρωσίας κατονόμασε τον φερόμενο ως δράστη ως άνδρα περίπου 65 ετών, γεννημένο στην περιοχή Τερνόπιλ της Ουκρανίας. Είχε φτάσει στη Ρωσία τον Δεκέμβριο «κατόπιν οδηγιών των ειδικών υπηρεσιών του Κιέβου», ανέφερε.

To πρωί της Παρασκευής (6/2), ένας δράστης πυροβόλησε τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ σε μια πολυκατοικία στην εθνική οδό Βολοκολάμσκογιε στη Μόσχα και έφυγε από το σημείο.

Ο Αλεξέγιεφ ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά από χειρουργική επέμβαση, ανέφερε το Σάββατο το TASS.

«Οι γιατροί λένε με επιφύλαξη ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο», πρόσθεσε, επικαλούμενο ιατρικές πηγές.

Η Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι ένα πιστόλι Μακάροφ με σιγαστήρα ανακαλύφθηκε στο σημείο.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας – η FSB – δήλωσε την Κυριακή ότι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο ύποπτος επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Μόσχα προς το Ντουμπάι, όπου συνελήφθη και επέστρεψε στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

