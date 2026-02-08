Το στοίχημα της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι για πρόωρες εκλογές απέδωσε καρπούς, καθώς σύμφωνα με τα έξιτ πόλς, οι ψηφοφόροι έδωσαν στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της την πλειοψηφία την Κυριακή.

Σύμφωνα με το CNNi, που επικαλειται το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, το κόμμα της Τακαΐτσι, αναμένεται να εξασφαλίσει έως και 310 από τις 465 έδρες στην κάτω βουλή της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα μέχρ τώρα δεδομένα, έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 233 εδρών για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Η υπερσυντηρητική Τακαϊτσι, η οποία απολαμβάνει την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, έχει σημειώσει υψηλά ποσοστά αποδοχής από τότε που εξελέγη πριν από λιγότερο από τέσσερις μήνες, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ηγείται της Ιαπωνίας.

Έχει κερδίσει το κοινό με την ισχυρή εργασιακή της ηθική, το έξυπνο παιχνίδι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χάρισμά της, που σηματοδοτούνται από viral στιγμές όπως μια πρόσφατη αυτοσχέδια συναυλία με ντράμς υπό τους ήχους επιτυχιών της K-pop με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ.

Προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές, ήλπιζε να μεταφράσει τη δημοτικότητά της σε μια ισχυρότερη εντολή για το κόμμα της, το οποίο έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια από ένα σκάνδαλο που αφορούσε την κατάχρηση κεφαλαίων. Είχε ζητήσει από το ιαπωνικό εκλογικό σώμα μια νέα εντολή για να προωθήσει την ατζέντα δημοσιονομικής επέκτασης για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Το σημερινό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το κόμμα της Τακαΐτσι και ο εταίρος του στον συνασπισμό, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, θα εξασφαλίσουν τον έλεγχο όλων των επιτροπών της κάτω βουλής.

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Συμμαχία Κεντρώων Μεταρρυθμίστών, φαίνεται ότι να χάνει τουλάχιστον το ένα τρίτο των 167 εδρών που κατέχει σήμερα.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα δώσει στην Τακαΐτσι μια νέα εντολή για να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως ο ταχέως γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας, το αυξανόμενο κόστος ζωής, το αδύναμο γιεν και οι επιδεινωμένες σχέσεις με την Κίνα.

Διακυβεύοντας την ηγεσία της

Η Τακαΐτσι, χρόνια βουλευτής του LDP, ανήλθε στην κορυφή της ιαπωνικής πολιτικής σκηνής το περασμένο φθινόπωρο, αφού ο προκάτοχός της Shigeru Ishiba παραιτήθηκε εν μέσω εσωκομματικών πιέσεων, μετά από μια σειρά οδυνηρών ηττών για το LDP.

Κέρδισε την προεδρία του LDP στις 4 Οκτωβρίου, την τρίτη της απόπειρα για το αξίωμα, και εξελέγη πρωθυπουργός στις 21 Οκτωβρίου – ένας εκπληκτικός θρίαμβος στο βαθιά πατριαρχικό πολιτικό σύστημα της Ιαπωνίας.

Η απόφασή της να διαλύσει το κοινοβούλιο τρεις μήνες αργότερα, ήταν μια «βαθιά βαρυσήμαντη απόφαση», όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις 19 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι «κάνοντάς το αυτό, διακυβεύω επίσης τη θέση μου ως πρωθυπουργός».

Θαυμασμός και κριτική

Η Τακαΐτσι έχει προκαλέσει αίσθηση για τις χαλαρές, φιλικές αλληλεπιδράσεις της με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μόλις μία εβδομάδα από την έναρξη της θητείας της, ο Τραμπ και η Τακαΐτσι έμοιαζαν περισσότερο με παλιούς φίλους παρά με παγκόσμιους ηγέτες. «Είναι μια απόλαυση», είπε ο Τραμπ σε επιχειρηματικούς ηγέτες μετά τη συνάντησή τους. «Τη γνώρισα αρκετά καλά σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ έδωσε την «πλήρη υποστήριξή» του στην Τακαΐτσι, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι «έχει ήδη αποδειχθεί μια ισχυρή, ισχυρή και σοφή ηγέτης, και μια ηγέτης που αγαπά πραγματικά τη χώρα της». Πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να καλωσορίσει τον Τακαΐτσι στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο.

Ο Τραμπ είχε επίσης στενό δεσμό με τον μέντορά της Τακαΐτσι, τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

Το αποφασιστικό στυλ ηγεσίας της Τακαΐτσι και η υποστήριξη των παραδοσιακών αξιών έχουν προκαλέσει συγκρίσεις με τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την οποία αναφέρει ως πηγή έμπνευσης.

Αλλά δεν ήταν όλα καλά για την πρώτη γυναίκα ηγέτη της Ιαπωνίας. Έχει δεχθεί κριτική για το αδιάκοπο πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο περιελάμβανε μια συνάντηση με τους βοηθούς της στις 3 τα ξημερώματα.

Σε οξεία αντιπαράθεση με την Κίνα

Τα σχόλια που έκανε για την Ταϊβάν, κατέστρεψαν επίσης τη σχέση του Τόκιο με το Πεκίνο.

Η Τακαΐτσι έσπασε τη μακρά παράδοση ασάφειας της Ιαπωνίας σχετικά με την Ταϊβάν όταν δήλωσε στο κοινοβούλιο τον Νοέμβριο ότι μια κινεζική επίθεση στο νησί – το οποίο βρίσκεται μόλις 97 χιλιόμετρα από το ιαπωνικό έδαφος – θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Η Κίνα ανταπέδωσε ακυρώνοντας πτήσεις, περιορίζοντας τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών και ενισχύοντας τις στρατιωτικές περιπολίες, μεταξύ άλλων μέτρων.

