Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο αεροπορικό βομβαρδισμό στον Ειρηνικό Ωκεανό τη Δευτέρα, στοχεύοντας ταχύπλοο σκάφος που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM).

Το πλήγμα εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία που έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 και στοχεύει σκάφη τα οποία, κατά την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών. Με τη νέα αυτή επιχείρηση, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 130, ενώ έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 38 σκάφη.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας X και πρόκειται για το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα αυτού του τύπου από την αρχή του έτους.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

