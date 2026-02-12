Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Le Constellation, την ώρα που εκείνοι προσέρχονταν για τέταρτη ημέρα κατάθεσης, στην εισαγγελία της Σιόν στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα, όταν ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι έφτασαν στο κτίριο της εισαγγελίας, δεκάδες ήταν οι συγγενείς θυμάτων που είχαν συγκεντρωθεί και τους περίμεναν με άγριες διαθέσεις, φορώντας ρούχα με φωτογραφίες των νεκρών τους.

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 February 12, 2026

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο, οι κατηγορούμενοι είχαν ελάχιστη αστυνομική προστασία όταν ξέσπασε το κύμα οργής. Όταν είδαν τους Μορέτι να πλησιάζουν, οι συγγενείς όρμησαν πάνω τους, τους πίεσαν στον τοίχο και τους έβρισαν, ενώ ένας γονέας ακούστηκε να φωνάζει κλαίγοντας: «Σκότωσες τον γιο μου, σκότωσες 40 ανθρώπους, θα πληρώσεις γι’ αυτό».

Δακρυσμένη η ιδιοκτήτρια

Η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκε δακρυσμένη, ενώ ο αδελφός 17χρονου θύματος φέρεται να επιχείρησε να την κλωτσήσει αφού της ζητούσε επανειλημμένα να τον κοιτάξει στα μάτια. Η μητέρα του ίδιου δήλωσε σε τοπικά μέσα: «Δεν θα συγχωρήσουμε ούτε θα ξεχάσουμε», ενώ ο πατέρας του είπε: «Θέλω να ξέρει πόσο πλήγωσε πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation, ενώ άλλοι νέοι βοηθούσαν».

Παρόντες ήταν και τα μικρότερα αδέλφια του 17χρονου, που δήλωσαν ότι η ιδιοκτήτρια οφείλει να ζητήσει συγνώμη, προσθέτοντας πως «κατέστρεψε οικογένειες».

La strage di Crans-Montana. Iconiugi #Moretti sfiorano il linciaggio. All’arrivo per l’udienza di Sion li aspettavano alcuni familiari delle vittime.#Tg1 pic.twitter.com/je99bZDZLd — Tg1 (@Tg1Rai) February 12, 2026

Θυμίζεται πως η πυρκαγιά της 1ης Ιανουαρίου στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε 115, κυρίως εφήβους, ενώ θύματα και τραυματίες προέρχονταν από 19 εθνικότητες, μεταξύ τους εννέα Γάλλοι και έξι Ιταλοί. Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών, που τελεί υπό δικαστική εποπτεία, τελεί υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, αδικήματα που επισύρουν έως και 20 χρόνια κάθειρξη.

Απέδωσαν την ευθύνη σε εργαζόμενη

Στην απολογία τους φέρονται να απέδωσαν την ευθύνη σε εργαζόμενη που επίσης σκοτώθηκε, την 24χρονη σερβιτόρα Σιαν Πανίν, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με καταθέσεις, η νεαρή φορούσε διαφημιστικό κράνος που περιόριζε την ορατότητά της και δεν είδε τη φωτιά να ανάβει στην οροφή του υπογείου, η οποία ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

Η 24χρονη σερβιτόρα

Ο Ζακ Μορέτι φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι «ήταν το σόου της Σιαν» και παραδέχθηκε πως δεν της απαγόρευσε να το κάνει ούτε της επισήμανε τους κανόνες ασφαλείας. Η οικογένεια της νεκρής και επιζώντες αμφισβητούν την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Τζέσικα Μορέτι, υπεύθυνη στο μαγαζί εκείνο το βράδυ, της έδωσε εντολή να κατέβει στο υπόγειο για να βοηθήσει λόγω μεγάλου αριθμού παραγγελιών σαμπάνιας και την ενθάρρυνε να εκτελέσει το σόου με το κράνος.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σοφί Ενί, δήλωσε ότι η Σιαν δεν προοριζόταν καν για εξυπηρέτηση τραπεζιών, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο της οροφής ούτε είχε λάβει εκπαίδευση ασφαλείας και ότι εργαζόταν υπό εξαντλητικές συνθήκες, έχοντας μάλιστα απευθυνθεί σε υπηρεσία προστασίας εργαζομένων για ζητήματα σύμβασης και αμοιβής.

Η Τζέσικα Μορέτι, η οποία συγκαταλέγεται στους πρώτους που εγκατέλειψαν το κλαμπ, έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε πως το συγκεκριμένο θέαμα με πυροτεχνήματα γινόταν συχνά, παρότι επικίνδυνο, και έχει εκφράσει συγκρατημένη συγγνώμη χωρίς αποδοχή ευθύνης. Σύμφωνα με καταγγελίες, κάμερες κατέγραψαν τη φυγή της από τον χώρο με το αυτοκίνητό της κρατώντας την ταμειακή μηχανή, ενώ εκατοντάδες νέοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

Εικόνες με τα καμένα στο μπαρ λίγες ώρες μετά τη φονική πυρκαγιά

Νέος φάκελος με 40 φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του καντονιού Βαλαί αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς στο εστιατόριο «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, η οποία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κόστισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, κυρίως νεαρής ηλικίας που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν.

"Vous avez tué mon frère"



Jessica Moretti, co-propriétaire du bar "Le Constellation" qui a brûlé à Crans-Montana, s'est rendue avec son mari à une nouvelle audition à Sion devant la justice suisse. Des familles de victimes ont pris à partie le couple. pic.twitter.com/nXjf6xkQMU — M6 Info (@m6info) February 12, 2026

Οι εικόνες, που δημοσιεύθηκαν αρχικά από το Bfmtv και λήφθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους την 1η και 2η Ιανουαρίου, καταγράφουν σκηνές εκτεταμένης καταστροφής. Στους εσωτερικούς χώρους διακρίνονται απανθρακωμένα τραπέζια, κατεστραμμένοι καναπέδες και καθίσματα, λιωμένοι πολυέλαιοι και πάγκοι που έχουν μετατραπεί σε σκοτεινές, άμορφες μάζες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στιγμιότυπα από το υπόγειο επίπεδο. Στις φωτογραφίες φαίνεται το μπαρ στα αριστερά, η σκάλα που οδηγεί στο ισόγειο στα δεξιά και, κυρίως, η οροφή επενδεδυμένη με ακουστικό αφρώδες υλικό, το οποίο έχει καταστραφεί πλήρως. Στο βάθος διακρίνεται καφέ πόρτα, που αντιστοιχεί σε έξοδο υπηρεσίας και όχι σε προβλεπόμενη έξοδο κινδύνου, πίσω από την οποία εγκλωβίστηκαν άνθρωποι προσπαθώντας να διαφύγουν.

protothema.gr