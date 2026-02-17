Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο αιδεσιμότατος και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα Τζέσε Τζάκσον.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του ο Τζάκσον «πέθανε ειρηνικά το πρωί της Τρίτης έχοντας δίπλα του τους συγγενείς του».

«Η αταλάντευτη δέσμευσή του για δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα συνέβαλε στην ανάδειξη ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια» προστίθεται στην ανακοίνωση της οικογένειας Τζάκσον.

Ο αιδεσιμότατος Τζάκσον ήταν ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τον νεότερο, και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και επιδεινώνεται με τα χρόνια.

Το 2021 νοσηλεύτηκε καθώς μολύνθηκε με COVID-19 και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Τζέσε Τζάκσον

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του ηγέτη των Πολιτικών Δικαιωμάτων και ιδρυτή της Rainbow PUSH Coalition, του αξιότιμου αιδεσιμότατου Τζέσε Λουίς Τζάκσον.

Πέθανε ειρηνικά την Τρίτη το πρωί, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.



Η αταλάντευτη δέσμευσή του για δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Ακούραστος παράγοντας αλλαγής, έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν φωνή, από τις προεδρικές του εκστρατείες στη δεκαετία του 1980 έως την κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία.

Ο αιδεσιμότατος Τζάκκσον αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ζακλίν, τα παιδιά τους – Σαντίτα, Τζέσε Τζούνιορ, Τζόναθαν, Γιούσεφ, Ζακλίν – την κόρη του Άσλεϊ και τα εγγόνια του.

Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης-υπηρέτης όχι μόνο για την οικογένειά μας, αλλά και για τους καταπιεσμένους, τους αδύναμους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο. Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και, σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η ακλόνητη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και σας ζητάμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες που πρέσβευε».

Δημόσιες τελετές θα πραγματοποιηθούν στο Σικάγο. Οι τελικές ρυθμίσεις για τις τελετές προς τιμήν του αιδεσιμότατου Τζάκσον, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημόσιων εκδηλώσεων, θα ανακοινωθούν από την Rainbow PUSH Coalition.

