Ο 39χρονος Τόμας Πλάμπεργκερ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή για τρία χρόνια και πρόστιμο 8.400 λιρών (περίπου 9.660 ευρώ), για ανθρωποκτονία εξ αμελείας της συντρόφου του, Κέρστιν Γκούρτνερ, σε βουνό της Αυστρίας.

Η σύντροφός του πέθανε σε υψόμετρο 3.794 μέτρων στην κορυφή του Γκρος Γκλόκνερ, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Η 33χρονη Κέρστιν βρέθηκε νεκρή μόλις 46 μέτρα κάτω από την κορυφή, καθώς οι θερμοκρασίες είχαν πέσει στους -20°C.

Δεν πείστηκε ο δικαστής

Ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν σε δίκη στο Ίνσμπρουκ, κατηγορήθηκε ότι εγκατέλειψε την εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη κοπέλα του για να ζητήσει βοήθεια, ενώ ισχυρίστηκε ότι η ίδια τον προέτρεψε να φύγει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποστήριξε ότι η Κέρστιν γνώριζε τις δυσκολίες του βουνού και ότι δεν είχε επαγγελματική εκπαίδευση στο αλπικό σκαρφάλωμα.

Ωστόσο, ο δικαστής Νόρμπερτ Χόφερ, καταλήγοντας στην απόφαση, επισήμανε ασυνέπειες στις δηλώσεις του Πλάμπεργκερ, τονίζοντας ότι η θέση του σώματος της Κέρστιν, όταν βρέθηκε, υποδεικνύει ότι είχε πέσει και κρεμόταν από το σχοινί για δύο ώρες προτού πεθάνει. Επιπλέον, η κατάθεση του κατηγορουμένου ότι είχε ασφαλίσει τη σύντροφό του με σχοινί δεν συμφωνεί με τα στοιχεία της έρευνας.

Το είχε ξανακάνει ο Πλάμπεργκερ

Η υπόθεση πήρε πιο σκοτεινές διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Πλάμπεργκερ είχε αφήσει και την πρώην σύντροφό του σε αντίστοιχη κατάσταση, ύστερα από έναν καβγά στο ίδιο βουνό, με αποτέλεσμα εκείνη να αναγκαστεί να κατέβει μόνη της στο σκοτάδι.

