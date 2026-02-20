Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Κινέζους επισκέπτες βυθίστηκε σε παγωμένη έκταση της λίμνης Βαϊκάλης στη Σιβηρία, αφού έσπασε ο πάγος κάτω από το όχημα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Telegram ότι επτά Κινέζοι τουρίστες και ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Ένας τουρίστας κατάφερε να διαφύγει και η αναζήτηση των υπολοίπων συνεχίζεται, είπε.

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου, που βρίσκεται βόρεια της Μογγολίας, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.

Η εισαγγελία της περιοχής Ιρκούτσκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα και διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος.

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια» που ανακοινώθηκε πέρυσι, ενώ έχει εισαχθεί αμοιβαίο καθεστώς ταξιδιού χωρίς βίζα.

