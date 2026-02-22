Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λβιβ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 23χρονης αστυνομικού και τον τραυματισμό 14 ατόμων, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρίι Σαντοβί, καταδίκασε την ενέργεια κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους δράστες. Σε ανάρτησή του κοινοποίησε εικόνες από το σημείο, στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου UNN, η αστυνομία έλαβε κλήση περίπου στις 00:30 για περιστατικό που αφορούσε δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διαδοχικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την περιοχή.

Double tap terrorist attack in Lviv, Ukraine.

second bomb exploded after the police had arrived after the first explosion. Probably the people that do terror the best behind it: russia pic.twitter.com/m8iHGnebpB — Kvist (@kvistp) February 22, 2026

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας

Η εισαγγελία της Λβιβ επιβεβαίωσε τον θάνατο της 23χρονης αστυνομικού, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της: «Μια 23χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταστράφηκαν».

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και την ταυτότητα των δραστών.

protothema.gr