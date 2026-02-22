Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν κλήθηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, φωνάζοντας επανειλημμένα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει από την κατοικία όπου διέμενε επί δεκαετίες: «Είμαι ο δεύτερος γιος της Βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό».

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης εγκατέλειψε το Royal Lodge – μια έπαυλη 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, για την οποία κατέβαλλε συμβολικό ενοίκιο – υπό συνθήκες διακριτικότητας, στις αρχές του μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες του για τις κατηγορίες που βαραίνουν τον αδελφό του, ιδίως μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Ο Άντριου φέρεται να αντιδρούσε στην προοπτική μετακόμισης στο Wood Farm, στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ, όπου και διαμένει σήμερα.

Λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει, είχε φωτογραφηθεί να ιππεύει και να χαιρετά χαμογελαστός πολίτες – εικόνες που, σύμφωνα με πηγές, θεωρήθηκαν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τους αυλικούς που πίεζαν για την απομάκρυνσή του.

Έκκληση για έρευνα περί προδοσίας

Η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πρώην υπουργός Ασφαλείας Tom Tugendhat ζήτησε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με εξουσίες κλήτευσης μαρτύρων και κατάσχεσης εγγράφων, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες ότι ο Άντριου διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.



Παρότι από τον Άντριου έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βασιλικοί τίτλοι, παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Στάρμερ εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, εφόσον ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε τη συναίνεση και των υπόλοιπων χωρών της Κοινοπολιτείας όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Έρευνες, διεθνής συνεργασία και νέες αποκαλύψεις

Ο Άντριου κρατήθηκε για 11 ώρες ανήμερα των 66ων γενεθλίων του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι έρευνες συνεχίζονται από την Thames Valley Police, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεργάζεται με αμερικανικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν αεροδρόμια του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν για διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες ότι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας «έκλειναν τα μάτια» σε επισκέψεις του στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν, Little St James. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους τους.

Η βασική κατήγορος του Άντριου, η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιουφρέ, είχε υποστηρίξει ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλική επαφή μαζί του όταν ήταν ανήλικη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε αδίκημα.

Η βασιλική οικογένεια σε «κανονικούς ρυθμούς»

Ενώ η κρίση κορυφώνεται, το Παλάτι επιχειρεί να διατηρήσει εικόνα κανονικότητας. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», ενώ δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια. Δημόσιες εμφανίσεις πραγματοποίησαν επίσης ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω σκιά πάνω στον θεσμό.

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα ήδη από το 2019, μετά την καταστροφική του συνέντευξη στο BBC σχετικά με τη σχέση του με τον Επστάιν. Ωστόσο, η παραμονή του στη σειρά διαδοχής και οι νέες κατηγορίες επαναφέρουν κρίσιμα ερωτήματα για τη θεσμική θωράκιση της μοναρχίας.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μείζονα πολιτειακή δοκιμασία για το Ηνωμένο Βασίλειο, με πιθανές συνέπειες όχι μόνο για τον ίδιο τον πρίγκιπα, αλλά και για τη σχέση της μοναρχίας με την κοινή γνώμη και το πολιτικό σύστημα.

