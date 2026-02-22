Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να σχεδιάζει επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της CIA, Τζον Κυριάκου, ο οποίος επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Ο Κυριάκου υποστήριξε ότι «έχει ληφθεί απόφαση» στον Λευκό Οίκο για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφότου ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η πηγή του Κυριάκου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για τα σχέδια του αμερικανού προέδρου, καθώς όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει πολλαπλά επίπεδα διαδοχής για σημαντικές στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις και έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε έναν στενό κύκλο συνεργατών σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες ή δολοφονηθεί.

skai.gr