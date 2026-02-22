Σε δημόσιο προσκύνημα τίθεται από σήμερα, Κυριακή, για πρώτη φορά στην ιστορία, το σκήνωμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην ιταλική πόλη της Ούμπρια.

Σύμφωνα με τον Guardian, το ιερό λείψανο εκτίθεται στη Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, μέσα σε ειδική θήκη γεμάτη άζωτο, η οποία φέρει τη λατινική επιγραφή «Corpus Sancti Francisci» («Το σώμα του Αγίου Φραγκίσκου»).



Ο Άγιος Φραγκίσκος, ο οποίος απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 1226, ίδρυσε το Τάγμα των Φραγκισκανών αφού απαρνήθηκε την περιουσία του και αφιέρωσε τη ζωή του στους φτωχούς. Σύμφωνα με τον Τζούλιο Τσεζάρεο, διευθυντή επικοινωνίας της φραγκισκανικής μονής στην Ασίζη, η έκθεση του σκηνώματος φιλοδοξεί να αποτελέσει «μια ουσιαστική εμπειρία» τόσο για πιστούς όσο και για μη πιστούς. Ο ίδιος, φραγκισκανός μοναχός, σημείωσε ότι η «φθαρμένη» και «καταπονημένη» κατάσταση των οστών καταδεικνύει πώς ο Άγιος «προσέφερε ολοκληρωτικά τον εαυτό του» στο έργο της ζωής του.

Το ιερό λείψανο, που θα παραμείνει σε δημόσια θέα έως τις 22 Μαρτίου, είχε μεταφερθεί το 1230 στη βασιλική που ανεγέρθηκε προς τιμήν του. Ωστόσο, ο τάφος του αποκρύφθηκε για να προστατευθεί από επιθέσεις Σαρακηνών και εντοπίστηκε ξανά μόλις το 1818, έπειτα από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα.

Πέραν εκταφών για επιθεώρηση και επιστημονική μελέτη, τα οστά είχαν παρουσιαστεί δημόσια μόνο μία φορά, το 1978, για περιορισμένο κοινό και μόλις για μία ημέρα.

Η διαφανής θήκη με το λείψανο, η οποία από το 1978 φυλασσόταν σε μεταλλική λάρνακα εντός του πέτρινου τάφου στην κρύπτη της βασιλικής, μεταφέρθηκε εχθές, Σάββατο, στον χώρο έκθεσης. Η ίδια η θήκη βρίσκεται εντός δεύτερης, αλεξίσφαιρης και αντικλεπτικής γυάλινης προστασίας, ενώ κάμερες επιτήρησης θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Ο Άγιος Φραγκίσκος είναι από τους πιο αγαπημένους αγίους της Καθολικής Εκκλησίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 800 χρόνια από τον θάνατό του, ορίστηκε ξανά ως δημόσια αργία η 4η Οκτωβρίου στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Μορόνι, φύλακα της φραγκισκανικής μονής, οι κρατήσεις για το προσκύνημα αγγίζουν ήδη «σχεδόν τις 400.000», με επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. «Η πλειονότητα προέρχεται από την Ιταλία, αλλά έχουμε και Βραζιλιάνους, Βορειοαμερικανούς, Αφρικανούς πιστούς», ανέφερε.

protothema.gr