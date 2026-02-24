Στο έλεος σφοδρού χιονιά βρέθηκαν εκτεταμένες περιοχές των ανατολικών πολιτειών των Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ισχυρό χειμερινό σύστημα, που οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν «κυκλώνα-βόμβα», προκάλεσε ακραία καιρικά φαινόμενα, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τοπικά ακόμη και τα 70 εκατοστά.

Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο την ιστοσελίδα Flight Aware, τη Δευτέρα, ακυρώθηκαν 5.685 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Τα αεροδρόμια από την Πενσυλβάνια και την Ουάσινγκτον προς τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη αντιπροσώπευαν 2.591 από αυτές τις ακυρωμένες πτήσεις ανά αεροδρόμιο προέλευσης και 2.517 ανά προορισμό, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ και για τη σφοδρότερη των τελευταίων ετών στη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Χιονιάς στις ΗΠΑ: Έφτασε σχεδόν τα 80 εκατ. το χιόνι

Ήδη, πολλές πόλεις προσπαθούν να επανέλθουν, απομακρύνοντας τις ποσότητες ρεκόρ του χιονιού που έφερε «ο κυκλώνας βόμβα», ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν. «Αυτού του είδους οι υγρές, έντονες και ξαφνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να γίνουν εφιάλτης», σχολιάζει ο ρεπόρτερ του CNN για το κλίμα, Μπίλ Γουίρ.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, τουλάχιστον 50 εκ. χιονιού είχαν καταγραφεί στο Σέντραλ Παρκ, ενώ περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς έφτασαν περίπου τα 51 εκ. Στο Λονγκ Άιλαντ και το Σέντραλ Άισλιπ καταγράφηκαν 79 εκ, ενώ πολλές περιοχές στο Νιου Τζέρσεϊ μέτρησαν τουλάχιστον 60 εκ. χιονιού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης. Ακύρωσε τα μαθήματα στα σχολεία τη Δευτέρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιλάμβανε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στην πόλη, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάμντανι.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ λόγω της χιονοθύελλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για τμήματα της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς. «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα. Είναι μία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», δήλωσε.

Ο δήμαρχος της Βοστώνης Μισέλ Γου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη.

Η απαγόρευση μετακινήσεων στο Ρόουντ Άιλαντ θα παραμείνει σε ισχύ, ενώ η κατάσταση θα επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι.

Πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσει, ενώ σύμφωνα με το NBC περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη την βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ.

