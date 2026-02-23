Η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να προειδοποιούν για χιονόπτωση που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 60 εκατοστά και για επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να απειλήσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση χιονοθύελλας για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της πόλης και του Λονγκ Άιλαντ.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση με ένταση έως και 5 εκατοστά ανά ώρα, σε συνδυασμό με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Οι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί δραματικά. Στα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης (JFK, LaGuardia και Newark) έχουν ακυρωθεί πάνω από 3.000 πτήσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε προληπτικές ακυρώσεις, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συστάσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, με την πόλη να ενισχύει άμεσα τα σχέδια αντιμετώπισης. Περισσότερα εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων και διαβάσεων.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Ο συνδυασμός πυκνής χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, σε ορισμένες περιοχές της πόλης, το φαινόμενο ενδέχεται να ξεκινήσει με βροχόπτωση πριν μετατραπεί σε έντονη χιονόπτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγετού στους δρόμους.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί (τοπική ώρα) με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Όπως τονίζεται, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά τεστ της τελευταίας δεκαετίας.

