Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν επτά πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κλοπής, επίθεσης εναντίον αστυνομικού καθώς επίσης μέθης και ανησυχίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 477 οχήματα και ελέγχθηκαν 621 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 194 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 49 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 302 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 21 οδηγοί εντοπίστηκαν να θετικοί, ενώ 5 πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.