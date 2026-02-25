Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 40 αγνοούνται, έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές. Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται η πόλη Ζουίζ τζι Φόρα, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Καταστροφή στη Ζουίζ τζι Φόρα

Τρεις πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό άνδρα από τη λάσπη, ανάμεσα στα συντρίμμια δώδεκα κατοικιών που καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ τζι Φόρα, πόλη περίπου 540.000 κατοίκων σε κοιλάδα της πολιτείας Μίνας Ζεράις. Στην περιοχή αυτή οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 22.

Άλλοι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη γειτονική πόλη Ούμπα.

Η δήμαρχος της Ζουίζ τζι Φόρα, Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση καταστροφής, κάνοντας λόγο για «σοβαρή» κατάσταση εξαιτίας «έντονων και επίμονων» βροχοπτώσεων που προκάλεσαν περίπου 20 κατολισθήσεις.

Por que a chuva foi tão intensa em Juiz de Fora e Ubá? Demétrio Magnoli explica os fatores que influenciaram na formação da tempestade que atingiu as cidades mineiras.



➡ Assista ao #EmPauta na #GloboNews: https://t.co/yAMjf4cw3V pic.twitter.com/YgYHsjtLPu — GloboNews (@GloboNews) February 24, 2026

Η πόλη καταγράφει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο στην ιστορία της, με το ύψος της βροχόπτωσης να φθάνει τα 584 χιλιοστά, ποσότητα διπλάσια από τον μέσο όρο ολόκληρου έτους.

🚨 #ALERTA | Al menos 28 muertos y 40 personas desaparecidas tras intensas lluvias y deslizamientos de tierra en Minas Gerais, Brasil. pic.twitter.com/90cUyCWJ7V — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 24, 2026

Μαρτυρίες μέσα στα συντρίμμια

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, δώδεκα σπίτια καταπλακώθηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Ντεμέτριους Γκουλάρτ, σημειώνοντας ότι πολλά από τα θύματα «βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους».

Ο Γουίλτον Απαρεσίντου ντε Σόουζα, 42 ετών, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο εικοσάχρονος γιος του βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού που κατέρρευσε.

«Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είναι καλό παιδί, θα τέλειωνε τη στρατιωτική του θητεία, ήθελε να αγοράσει μηχανάκι», είπε. «Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Veja os estragos causados pela chuva em Juiz de Fora, em Minas Gerias. Mais de 29 pessoas morreram. pic.twitter.com/5Y1ZXQxkqn — Band Jornalismo (@BandJornalismo) February 24, 2026

Δεκάδες κάτοικοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί τους πυροσβέστες που εργάζονταν ασταμάτητα αναζητώντας επιζώντες. Κάθε φορά που τα μηχανήματα σταματούσαν, η σιωπή γινόταν βαριά.

«Σχεδόν όλος ο κόσμος που έθαψε αυτή η κατολίσθηση είναι συγγενείς μου – η αδελφή μου, η ανιψιά μου», ανέφερε ο 32χρονος υπεύθυνος αποθήκης Κλέιτον Χόναν. «Ούρλιαξα, προσευχήθηκα (…) Νιώθω θλίψη, αλλά έχω ελπίδες πως θα βρούμε επιζώντες».

Ωστόσο, ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας στη Μίνας Ζεράις, Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, προειδοποίησε: «Όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες».

Κίνδυνος νέων καταστροφών

Εθελοντές προσήλθαν με φτυάρια για να ενισχύσουν τις προσπάθειες διάσωσης. Η επιχείρηση καθίσταται δυσκολότερη λόγω του κινδύνου νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων, καθώς και δομικών προβλημάτων σε όχθες και περιοχές κοντά στον ποταμό Παραϊμπούνα, ο οποίος έχει υπερχειλίσει, σύμφωνα με τον υποπυραγό Ενχίκε Μπαρσέλους του πυροσβεστικού σώματος της Μίνας Ζεράις.

Corpo de bombeiro 🧑‍🚒 trabalhando sem parar , em Ubá e Juíz de Fora 😢 pic.twitter.com/dCM9RbspZT — Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) February 24, 2026

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους, ενώ κάτοικοι κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα κτίρια να καταρρέουν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X: «Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης».

Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força… — Lula (@LulaOficial) February 24, 2026

Συνεχείς ακραίες καταστροφές

Η Βραζιλία έχει βιώσει επανειλημμένα τραγωδίες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς και περίπου δύο εκατομμύρια πληγέντες, σε μία από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 241 ανθρώπους.

Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

