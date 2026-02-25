Επίθεση με μπαλτά από τον 85χρονο πεθερό της, δέχθηκε μια 41χρονη στη via di Bravetta της Ρώμη, με το σοβαρό περιστατικό βίας να σοκάρει την Ιταλία. Η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη συνάντησε τυχαία στον δρόμο τον πεθερό της, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα. Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Την επίθεση σταμάτησε υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή. Επενέβη άμεσα, αφόπλισε και ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο μέχρι την άφιξη περιπολικού.

Η 41χρονη διακομίστηκε από διασώστες στο νοσοκομείο San Camillo. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

