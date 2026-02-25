Στην αλπική πόλη Σαμονί της Γαλλίας χιονοστιβάδα έπεσε πάνω σε πίστα παρασύροντας σκιέρ.

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο χιονοδρομικό κέντρο La Flégère.

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε έναν τεράστιο «τοίχο» χιονιού να κατεβαίνει με ορμή από τις πλαγιές κοντά στο λιφτ Floria, χτυπώντας τρία άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

Η χιονοστιβάδα έπεσε στην πίστα

Μάρτυρες ακούγονται να ουρλιάζουν, καθώς το χιόνι σκεπάζει τους σκιέρ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τρία άτομα θάφτηκαν μέχρι τον λαιμό, όμως εντοπίστηκαν άμεσα και ανασύρθηκαν σώα και αβλαβή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Άλλοι σκιέρ που βρίσκονταν κοντά στο σημείο κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή.

Η χιονοστιβάδα ξεκίνησε σε πλαγιές με θέα την κορυφή του λιφτ Floria και επηρέασε δύο πίστες σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, ανάμεσά τους μέλη της χιονοδρομικής περιπολίας, ειδική μονάδα της αλπικής χωροφυλακής, οδηγοί βουνού και εκπαιδευτές. Τέσσερα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων κάτω από το χιόνι.

Έντονες χιονοπτώσεις, μεγάλοι κίνδυνοι

Η περιοχή είχε δεχθεί έντονες χιονοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες, ενώ χιονοθύελλα έπληξε την ευρύτερη ζώνη την περασμένη εβδομάδα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο φετινός χειμώνας είναι από τους πιο επικίνδυνους των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Μόνο τους δύο πρώτους μήνες καταγράφηκαν 86 θάνατοι από χιονοστιβάδες, καθιστώντας τη σεζόν μία από τις πιο θανατηφόρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail.

Επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη επικινδυνότητα στον συνδυασμό έντονων καιρικών φαινομένων και της δημοτικότητας του σκι εκτός πίστας. Ένα «επίμονο αδύναμο στρώμα» χιονιού, παγιδευμένο κάτω από βαρύτερες επιστρώσεις, δημιουργεί εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες. Ακόμη και μια μικρή διαταραχή μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρης πλαγιάς.

