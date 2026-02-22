Μια κατάβαση εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο του Τιν, στις Γαλλικές Άλπεις, εξελίχθηκε σε δραματική επιχείρηση διάσωσης για έναν 23χρονο Βρετανό σκιέρ, όταν πελώρια χιονοστιβάδα τον παρέσυρε και τον έθαψε κάτω από σχεδόν δύο μέτρα χιονιού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ντάνιελ Μάθιους παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από το χιόνι για αρκετά λεπτά, χάνοντας μάλιστα κάποια στιγμή και τις αισθήσεις του, μέχρι να εντοπιστεί από τους φίλους του, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν εγκαίρως σώζοντάς του ουσιαστικά τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram o νεαρός σκιέρ. Στο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος και αναδημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα εμφανίζεται να ξεκινά την κατάβασή του, ενώ στη συνέχεια η χιονοστιβάδα ύψους πολλών εκατοντάδων μέτρων (που προκλήθηκε από κατάρρευση μέρους της πλαγιάς) τον παρασέρνει κάτω από μια τεράστια μάζα χιονιού. Πλάνα από κάμερα στο κράνος του καταγράφουν τη στιγμή που χάνει την ισορροπία του και κατρακυλά με ταχύτητα, ανήμπορος να ελέγξει την πορεία του.

Όπως περιέγραψε στην ανάρτησή του, ένιωσε σαν να βρισκόταν «μέσα σε κάτι που έμοιαζε με πλυντήριο», πέφτοντας για περίπου 30 έως 35 δευτερόλεπτα, προτού σταματήσει απότομα. «Δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Ήταν σαν να μου είχαν ρίξει μπετόν από πάνω. Προσπάθησα να μην πανικοβληθώ, αλλά ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η απόφασή του να επιχειρήσει κατάβαση στην περιοχή Skimans Couloir, κοντά στον αναβατήρα Palafour, ήταν «πολύ κακή και αδαής». Μόλις μισή ώρα νωρίτερα από το περιστατικό είχε επιχειρήσει άλλη κατάβαση στην ίδια κορυφογραμμή, κάτι που επίσης χαρακτήρισε λανθασμένο, αν και «εξαιρετικά συναρπαστικό».

Οι φίλοι του ενεργοποίησαν αμέσως τους πομποδέκτες εντοπισμού θυμάτων χιονοστιβάδας (avalanche transceivers) και κατάφεραν να τον εντοπίσουν έπειτα από περίπου έξι λεπτά. Στη συνέχεια έσκαψαν σχεδόν δύο μέτρα βάθος σε μόλις δυόμισι λεπτά, απελευθερώνοντας το κεφάλι του κοντά στο ένατο λεπτό. Ο ίδιος είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του σε αυτό το σημείο. «Αν δεν ήταν η απίστευτη συλλογική τους προσπάθεια να με βρουν και να με βγάλουν τόσο γρήγορα, δεν νομίζω ότι θα ζούσα σήμερα», έγραψε.

Η ομάδα διασωστών του χιονοδρομικού κέντρου του Τιν έφθασε στο σημείο λίγο αργότερα και ολοκλήρωσε τον απεγκλωβισμό του, με εκπρόσωπό της να κάνει λόγο σε μετέπειτα ανακοίνωση για «θαύμα επιβίωσης».

Στην ανάρτησή του, ο Μάθιους υπογράμμισε ότι αγνόησε προειδοποιητικά σημάδια και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη: «Ο μόνος που φταίει είμαι εγώ. Στάθηκα τυχερός που φορούσα τον σωστό εξοπλισμό και ήμουν με ανθρώπους που ήξεραν τι έκαναν. Να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, να εκπαιδεύεστε, να ακούτε τη φύση και να είστε με ανθρώπους που εμπιστεύεστε».

Το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που δύο ακόμη Βρετανοί έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα, κάνοντας επίσης εκτός πίστας σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Βαλ ντ’ Ιζέρ, στις γαλλικές Άλπεις.

