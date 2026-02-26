Το Ιράν επιδιώκει να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποτραπεί αμερικανική επίθεση, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με μία πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η Ισλαμική Δημοκρατία θα εστιάσει στην προτίμηση του Τραμπ για συμφωνίες και θα προτείνει ένα «μπόνους» προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους μεγάλους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας.

Μια τέτοια προσφορά θα ήταν «ειδικά προσανατολισμένη στον Τραμπ, ένα μεγάλο οικονομικό μπόνους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και δικαιώματα εξόρυξης, κρίσιμα ορυκτά και όλα αυτά», δήλωσε η πηγή στους FT.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη για έναν τρίτο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Της ιρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Aμπάς Αραγτσί, ενώ της αμερικανικής ομάδας προΐστανται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, κάτι που η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να συνεχίσει. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία και έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους FT ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη λάβει οικονομική πρόταση από το Ιράν. «Αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικό όπλο ούτε την ικανότητα να κατασκευάσει ένα», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν αντλεί διδάγματα από την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ επιδίωξαν πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο μήνα.

«Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι που σημαίνει ξεκάθαρα ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Χαμενεΐ, που έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απαγόρευσε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με φετφά, δηλαδή θρησκευτική διαταγή, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Eν τω μεταξύ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκαθάρισε την Τρίτη σε ιδιωτική συνάντηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που επικαλείται το Axios.

Ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι επικριτές της αντίστοιχης συμφωνίας με το Ιράν του 2015, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα, επικαλέστηκαν τις «ρήτρες λήξης» ως ένα από τα κύρια ελαττώματά της.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015, την οποία ο Τραμπ ακύρωσε, οι περισσότεροι περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σταδιακά έληξαν μεταξύ οκτώ και 25 ετών μετά την υπογραφή. Το Ιράν δεσμεύτηκε επίσης να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η απόρριψη υιοθέτησης τέτοιων «ρητρών λήξης» θα ενίσχυε τη συμφωνία και θα διευκόλυνε τον Τραμπ να την παρουσιάσει στο εσωτερικό ως αναβάθμιση της συμφωνίας του Ομπάμα.

