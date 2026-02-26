Ένα περιστατικό που προκάλεσε ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γαλλίας σημειώθηκε σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές στο λιμάνι του Μάλμε, στη νότια Σουηδία, πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν σουηδικά μέσα τα οποία επικαλούνται τρεις διαφορετικές στρατιωτικές πηγές ρωσικό drone κλείδωσε για αρκετά λεπτά ως στόχο το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Μάλμε στα πλαίσια νατοϊκής άσκησης.

🔴NATO tatbikatları sırasında, yakınlardaki bir Rus gemisinden havalanan bir dronun İsveç’in Malmö Limanı’nda demirli bulunan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’e yaklaşmaya çalıştığı bildirildi.



▪️İsveç ordusunun dronu elektronik harp yöntemiyle etkisiz hale getirdiği ve… pic.twitter.com/Y0lY9oRHBy February 26, 2026

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ρωσικό drone εκτοξεύθηκε από ρωσικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή και έλαβε πορεία προς το πυρηνοκίνητο γαλλικό αεροπλανοφόρο. Έγινε άμεσα αντιληπτό από τα σουηδικά ραντάρ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκκίνησε και η διαδικασία παρεμβολής του.

Power. Partnership. Presence. ⚓️

The French aircraft carrier Charles de Gaulle (CDG) has just dropped anchor in Malmö as part of Mission Lafayette 26. From the North Atlantic to the Mediterranean Sea, the Carrier Strike Group (CSG) sails with clear purpose and strategic intent. pic.twitter.com/Sj7TWTMBPq — France in Sweden 🇫🇷🇪🇺 (@FranceinSweden) February 26, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το drone κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή έξω από το Μάλμε ή εάν επέστρεψε στο ρωσικό σκάφος.

ΚλείσιμοΤο Charles de Gaulle είναι το μόνο πυρηνοκίνητο σκάφος εκτός ΗΠΑ και έδεσε στην Σουηδία για πρώτη φορά.

